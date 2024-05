【KTSF】

Yerba Buena Island山坡的草原週六發生山火,導致Bay Bridge海灣大橋東行線全線封閉超過兩個小時。

消防人員週六在約下午2時半接報Yerba Buena Island山坡的草原發生山火,由於受風吹,火勢在約一小時後擴大到大約一英畝,當局出動了約40名人員到場。

由於火勢位處島上崎嶇的山坡,那裡沒有道路可行,也沒有消防栓,當局指情況非常罕見,加上強風加劇了救火難度,另外需要出動消防船,從海上向山坡淋水。

山火導致Bay Bridge海灣大橋東行線全線封閉超過2小時,同時亦對西行線造成重大影響,交通一度堵塞,直到280公路和80公路交界處,車龍約有至少5英里,全線約在傍晚6時重開。

