【全國新聞】拜登特朗普接受CNN邀請6月舉行辯論

總統拜登和前總統特朗普接受CNN的邀請,6月底舉行選前辯論。

臨近選舉,會有愈來愈多的選前辯論,拜登週三表示,希望盡早在辯論台上與前總統特朗普較量。

拜登說:「我甚至會做兩次,朋友,來選擇個日期,我聽說你週三有空。」

總統辯論委員會的行事日曆上有三場正式的辯論,從9月中旬開始,但是拜登的競選團隊表示,拜登不會參加委員會宣布的辯論活動日期,而會推動新聞機構舉辦的辯論,一場在6月、另一場在9月,並指提前投票是安排提早辯論的原因之一。

拜登2024年競選通訊總監Michael Tyler說:「我認為我們準備好,美國民眾應見到兩位候選人辯論,在大眾投票之前。」

一直以來,特朗普的競選團隊都尋求盡早開始與拜登辯論。

特朗普說:「隨時、隨地,我們隨你所願去做,拜登。」

特朗普迅速答應了拜登的挑戰,並寫著他準備好並願意,在上述兩個提出的時間舉行辯論,兩人同意在6月27日舉行一場在喬治亞州,由CNN由舉辦的辯論,屆時不會有現場觀眾。

特朗普表示,這個非常大的場地、讓人太興奮,而這句話是他喜歡引用的。

