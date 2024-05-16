【全國新聞】拜登特朗普接受CNN邀請6月舉行辯論

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總統拜登和前總統特朗普接受CNN的邀請，6月底舉行選前辯論。

臨近選舉，會有愈來愈多的選前辯論，拜登週三表示，希望盡早在辯論台上與前總統特朗普較量。

拜登說：「我甚至會做兩次，朋友，來選擇個日期，我聽說你週三有空。」

總統辯論委員會的行事日曆上有三場正式的辯論，從9月中旬開始，但是拜登的競選團隊表示，拜登不會參加委員會宣布的辯論活動日期，而會推動新聞機構舉辦的辯論，一場在6月、另一場在9月，並指提前投票是安排提早辯論的原因之一。

拜登2024年競選通訊總監Michael Tyler說：「我認為我們準備好，美國民眾應見到兩位候選人辯論，在大眾投票之前。」

一直以來，特朗普的競選團隊都尋求盡早開始與拜登辯論。

特朗普說：「隨時、隨地，我們隨你所願去做，拜登。」

特朗普迅速答應了拜登的挑戰，並寫著他準備好並願意，在上述兩個提出的時間舉行辯論，兩人同意在6月27日舉行一場在喬治亞州，由CNN由舉辦的辯論，屆時不會有現場觀眾。

特朗普表示，這個非常大的場地、讓人太興奮，而這句話是他喜歡引用的。

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