【台灣新聞】美台關係有新突破 持台灣駕照換猶他州駕照可免路考（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣準總統賴清德520就職前夕，美台關係又有新的突破，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，週三代表台灣交通部與猶他州簽署駕照互惠備忘錄，持台灣駕照換取猶他州駕照，可以免路考。

台灣駕照正式獲得猶他州認可，賴銘琪週三在猶他州議會大樓，與該州的公共安全廳長Jess Anderson簽署『台猶駕照互惠備忘錄』，猶他州州參議會議長Stuart Adams與州眾議會議長Mike Schultz，以及友台議員等，均出席見證這歷史性的一刻。

台灣也成為猶他州於2023年3月通過「外國駕照互惠法」後，第一個簽署該協議的外國政府。

賴銘琪說：「這個協議簽了之後，對於猶他州和台灣的人民而言，都非常有便利的地方，以後只要是台灣來的僑胞，在猶他州合法的居住，就可以免路考，直接拿台灣駕照換成猶他州駕照，非常便利，相同的，以後猶他州的人民去台灣，只要是合法的居留，也可以直接拿猶他州的駕照換台灣的駕照

賴銘琪表示，為了推動駕照互惠，台灣政府已經經歷三年多的努力，如今終於落實，備忘錄週三起生效，只要年滿18歲，合法居留於猶他州，並持有有效台灣駕照的人士，可以免路考申請猶他州駕照，只要通過筆試和視力測驗即可，目前猶他州是全美第37個州政府，與台灣推動及簽署駕照互惠協議。

這項外交突破，也成為台灣準總統賴清德上任前的大禮，在簽署儀式之後，約六十位賓客出席慶祝酒會，祝賀候任正副元首賴清德和蕭美琴將於520宣誓就職，並讚揚台灣民主發展成就，肯定台灣對於印太繁榮與穩定的貢獻。

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