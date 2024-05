【台灣新聞】美台關係有新突破 持台灣駕照換猶他州駕照可免路考（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣準總統賴清德520就職前夕,美台關係又有新的突破,駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,週三代表台灣交通部與猶他州簽署駕照互惠備忘錄,持台灣駕照換取猶他州駕照,可以免路考。

台灣駕照正式獲得猶他州認可,賴銘琪週三在猶他州議會大樓,與該州的公共安全廳長Jess Anderson簽署『台猶駕照互惠備忘錄』,猶他州州參議會議長Stuart Adams與州眾議會議長Mike Schultz,以及友台議員等,均出席見證這歷史性的一刻。

台灣也成為猶他州於2023年3月通過「外國駕照互惠法」後,第一個簽署該協議的外國政府。

賴銘琪說:「這個協議簽了之後,對於猶他州和台灣的人民而言,都非常有便利的地方,以後只要是台灣來的僑胞,在猶他州合法的居住,就可以免路考,直接拿台灣駕照換成猶他州駕照,非常便利,相同的,以後猶他州的人民去台灣,只要是合法的居留,也可以直接拿猶他州的駕照換台灣的駕照

賴銘琪表示,為了推動駕照互惠,台灣政府已經經歷三年多的努力,如今終於落實,備忘錄週三起生效,只要年滿18歲,合法居留於猶他州,並持有有效台灣駕照的人士,可以免路考申請猶他州駕照,只要通過筆試和視力測驗即可,目前猶他州是全美第37個州政府,與台灣推動及簽署駕照互惠協議。

這項外交突破,也成為台灣準總統賴清德上任前的大禮,在簽署儀式之後,約六十位賓客出席慶祝酒會,祝賀候任正副元首賴清德和蕭美琴將於520宣誓就職,並讚揚台灣民主發展成就,肯定台灣對於印太繁榮與穩定的貢獻。

