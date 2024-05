【灣區新聞】舊金山市長選舉參選人羅偉發表方案解決無家可歸問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市長選舉參選人羅偉(Daniel Lurie)週三發表一個確切方案,以解決舊金山無家可歸問題。

在羅偉名為「Home Run」的無家可歸方案下,要是當選市長,在頭六個月開設1,500個新的全天開放的庇護床位,在頭12個月設立一些「舒緩項目」,包括通過州府撥款,把無家可歸人士引到一些戒毒或精神問題項目,並擴展幫助一些無家可歸人士買車票,讓他們和家人團聚的項目。

在頭兩年內,設立共2,500個臨時床位,在首個任期內,把緊急和臨時住屋改建成永久性住屋,並制定一套解決無家可歸問題的基本方法。

羅偉指出,他的計劃預計在五年內耗資1.75億,其中75%將從非官方渠道籌得,25%來自市府和州府撥款。

羅偉表示,他的計劃還會為市府省下納稅人的錢,因為現在市府在每個無家可歸人士的身上,每年花上7萬,在羅偉的計劃下,引進一個人接受服務則需要4萬。

對於臨時床位要建在哪裡,他會和市內的社區組織商討,共同找出答案,但也會確保不會在學校、宗教場所和公園附近。

羅偉說:「露宿街頭的無家可歸者,現在遍布整個城市,一些人的露營車停放在市內的所有地方,簡單的說,這個危機影響著所有的社區,所以社區都必須參與解決方法。」

針對一些人可能拒絕接受服務,羅偉表示,將提供足夠有尊嚴的臨時住屋給他們,他們可以拒絕,但市府不能讓他們繼續露宿街頭。

羅偉說:「我們必須發出明確的訊息,就是街上不能再有帳篷,不再讓人紮營,我們的目標是把人們從街上搬移,向全國甚至全世界說,不能再接受人每年來舊金山用毒或在街上睡覺。」

