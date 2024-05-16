【灣區新聞】舊金山市長選舉參選人羅偉發表方案解決無家可歸問題（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）市長選舉參選人羅偉（Daniel Lurie）週三發表一個確切方案，以解決舊金山無家可歸問題。

在羅偉名為「Home Run」的無家可歸方案下，要是當選市長，在頭六個月開設1,500個新的全天開放的庇護床位，在頭12個月設立一些「舒緩項目」，包括通過州府撥款，把無家可歸人士引到一些戒毒或精神問題項目，並擴展幫助一些無家可歸人士買車票，讓他們和家人團聚的項目。

在頭兩年內，設立共2,500個臨時床位，在首個任期內，把緊急和臨時住屋改建成永久性住屋，並制定一套解決無家可歸問題的基本方法。

羅偉指出，他的計劃預計在五年內耗資1.75億，其中75%將從非官方渠道籌得，25%來自市府和州府撥款。

羅偉表示，他的計劃還會為市府省下納稅人的錢，因為現在市府在每個無家可歸人士的身上，每年花上7萬，在羅偉的計劃下，引進一個人接受服務則需要4萬。

對於臨時床位要建在哪裡，他會和市內的社區組織商討，共同找出答案，但也會確保不會在學校、宗教場所和公園附近。

羅偉說：「露宿街頭的無家可歸者，現在遍布整個城市，一些人的露營車停放在市內的所有地方，簡單的說，這個危機影響著所有的社區，所以社區都必須參與解決方法。」

針對一些人可能拒絕接受服務，羅偉表示，將提供足夠有尊嚴的臨時住屋給他們，他們可以拒絕，但市府不能讓他們繼續露宿街頭。

羅偉說：「我們必須發出明確的訊息，就是街上不能再有帳篷，不再讓人紮營，我們的目標是把人們從街上搬移，向全國甚至全世界說，不能再接受人每年來舊金山用毒或在街上睡覺。」

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