加州政府的文件顯示,Tesla在灣區再裁減601個職位,是4月以來Tesla第二次大舉裁員。

電動汽車製造商Tesla計劃在6月下旬,在Fremont廠裁減378名員工,在Palo Alto的辦事處裁減223名員工。

Tesla在4月中宣布計劃裁員14,000人,佔Tesla全球14萬僱員的一成。

裁員理由是Tesla在今年第一季度收益大減9%,而近年來因為快速擴張,開支就猛增,Tesla正面對劇烈的市場競爭。

