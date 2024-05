【全國新聞】母親節將至 專家分享有創意又省錢的禮物或慶祝活動

【KTSF 張擎鳳報導】

星期日是母親節,現在和大家分享一下有創意又可省錢的禮物或慶祝活動。

星期日就是母親節,根據全國零售聯合會的數據,這個母親節民眾計劃平均每人花費254元,總計335億元。

全國零售聯合會副總裁Katherine Cullen說:「消費者知道,真正讓媽媽開心的方法,是讓她在這一天感到非常特別。」

Cullen表示,今年的禮物清單中,名列前茅的是鮮花和賀卡,其次是晚餐或早午餐等,特別外出的消費,其他禮物包括珠寶或電子產品,例如新手機或一些降低噪音的耳機。

另一個創意是大肆揮霍在一些體驗上。

Cullen說:「我們看到消費者傾向於水療體驗,也許是烹飪課程。」

但你不必掏空錢包,就能讓媽媽度過難忘的一天,降低成本的一種方法,是與家人一起進行有趣的活動,例如遠足或野餐。

Cullen還建議尋找優惠和折扣,以便降低禮物的成本。

Cullen說:「我們開始看到零售商宣傳母親節優惠和促銷活動,我們知道隨著母親節的臨近,還會有更多的廣告。」

其實無論你做什麼,與家人一起的時間是最重要的,而且這是無價的。

