【科技新聞】華裔林詠恩創辦的Design Buddies社群 將在舊金山舉辦實體會議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔林詠恩(Grace Lin)創辦的Design Buddies社群,將在舊金山舉辦實體會議。

四年前, 林詠恩還是聖塔克拉拉大學學生,建立一個免費使用的Desgin Buddies社群,當初只是為了交朋友和設計,現在已經有超過20萬個會員,這個社群的功能也已經擴展到幫助設計師找工作、學習設計、享受樂趣、交友或是建立人際關係。

從一開始的線上互動,林詠恩也開始舉辦一些線下活動,像是喝咖啡、健行、小型派對,這個月20日,林詠恩將在舊金山舉辦Design The Future會議。

林詠恩說:「我覺得會議是學習、設計、提升技能、結識朋友、享受愉快時光的好方法,所以我很高興能夠主辦這次會議,會議地點是在舊金山舉行,因為我們也不想忽視線上社群,他們可以觀看直播,也可以在我們的Discord,與其他參與者互動,也是免費連結,主題是設計未來,隨著人工智慧、Apple Vision、專業空間設計、自動駕駛汽車。」

林詠恩在南灣出生長大,畢業後也在科技公司上班,後來辭去工作,搬到舊金山創業,在這裡遇到很多新創人士,尤其在AI這塊領域。

林詠恩下一個目標,是要幫助更多的設計師找到工作。

林詠恩說:「我想幫助更多設計師找到工作,所以我最近辭掉了公司的工作,我在一家大型科技公司,擔任使用者體驗設計師近四年,我於4月1日辭去職務,因為我真的想專注於策劃內容創作,在那段時間裡,我發現比在科技公司工作更有成就感,但我覺得我真的很喜歡設計,而且身為設計師,我學到了很多東西,成長了很多。」

Design The Future會議5月20日在舊金山Gallery 308舉行,有興趣的觀眾可以上網了解更多詳情,請點擊:https://www.designbuddies.community

