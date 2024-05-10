【科技新聞】華裔林詠恩創辦的Design Buddies社群 將在舊金山舉辦實體會議（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

華裔林詠恩（Grace Lin）創辦的Design Buddies社群，將在舊金山舉辦實體會議。

四年前， 林詠恩還是聖塔克拉拉大學學生，建立一個免費使用的Desgin Buddies社群，當初只是為了交朋友和設計，現在已經有超過20萬個會員，這個社群的功能也已經擴展到幫助設計師找工作、學習設計、享受樂趣、交友或是建立人際關係。

從一開始的線上互動，林詠恩也開始舉辦一些線下活動，像是喝咖啡、健行、小型派對，這個月20日，林詠恩將在舊金山舉辦Design The Future會議。

林詠恩說：「我覺得會議是學習、設計、提升技能、結識朋友、享受愉快時光的好方法，所以我很高興能夠主辦這次會議，會議地點是在舊金山舉行，因為我們也不想忽視線上社群，他們可以觀看直播，也可以在我們的Discord，與其他參與者互動，也是免費連結，主題是設計未來，隨著人工智慧、Apple Vision、專業空間設計、自動駕駛汽車。」

林詠恩在南灣出生長大，畢業後也在科技公司上班，後來辭去工作，搬到舊金山創業，在這裡遇到很多新創人士，尤其在AI這塊領域。

林詠恩下一個目標，是要幫助更多的設計師找到工作。

林詠恩說：「我想幫助更多設計師找到工作，所以我最近辭掉了公司的工作，我在一家大型科技公司，擔任使用者體驗設計師近四年，我於4月1日辭去職務，因為我真的想專注於策劃內容創作，在那段時間裡，我發現比在科技公司工作更有成就感，但我覺得我真的很喜歡設計，而且身為設計師，我學到了很多東西，成長了很多。」

Design The Future會議5月20日在舊金山Gallery 308舉行，有興趣的觀眾可以上網了解更多詳情，請點擊：https://www.designbuddies.community

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