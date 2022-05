【KTSF】

每年的5月6日是護士日,也展開為期一星期的慶祝活動,目的是為了 。

這是一個特別的日子來感謝護士和其他醫護人員的辛勞,尤其是在新型肺炎疫情之下。

全國護士週會在5月12日結束,這天亦是南丁格爾的誕辰,她是現代護士學的典範。

在克里米亞戰爭期間,她照顧受了傷的士兵。

南丁格爾又被稱為「帶著吊燈的女士」,因為她習慣晚上帶著吊燈巡房,所以請在這個星期為護士鼓掌。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。