【灣區新聞】San Mateo市Ah Sam花店開業91年 老闆分享母親節送花貼士

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【KTSF 萬若全報導】

星期日就是母親節，大家想好送什麼花給母親呢？一家位於San Mateo市，有91年歷史的花店，它的老闆給大家一些提示。

Ah Sam花店老闆Steve Leong說：「送玫瑰花一定沒錯，小玫瑰也是不錯的選擇，母親節正是挑選球莖花的好時機，像鬱金香，風信子，我認為紫丁香和牡丹都適合母親節，它們都是漂亮的花。」

Steve是Ah Sam花店的第三代傳人。

Steve說：「Ah Sam花店的歷史要追溯到1933年，應該比1933年更早一些。」

當年Steve的祖父Shun Leong從中國坐船來到美國，在東灣奧克蘭（屋崙）下船，最初賣菜，後來輾轉來到San Mateo種花和賣花，在排華的年代，他們好不容易買了地開花店，Steve的祖父Ah Sam和四個子女合力經營花店，做得非常成功。

1983年，列根總統在舊金山宴請英女王伊麗莎白二世都光顧過這家花店，Ah Sam的媳婦Mayme Leong，亦即是Steve的母親，雖然年過90，仍然打理花店的生意，還教過金州勇士主將Stephen Curry插花。

難得的是經過兩代之後，Ah Sam的四個孫子和孫女，即是Mayme的四個子女接手家族生意，Steve是第三代的長子，他本身對插花也很有心得和天分，也了解花的語言。

Steve說：「它可以是熱情，可以是嫉妒，也可以是直言不諱的愛，種花的好處就是，你需要花時間去看一樣東西成長，但這是非常有益的，這能讓你放鬆，也讓你看著一樣東西從頭開始，發芽到開花，成為讓你快樂的事情。」

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