【灣區新聞】San Mateo市Ah Sam花店開業91年 老闆分享母親節送花貼士

星期日就是母親節,大家想好送什麼花給母親呢?一家位於San Mateo市,有91年歷史的花店,它的老闆給大家一些提示。

Ah Sam花店老闆Steve Leong說:「送玫瑰花一定沒錯,小玫瑰也是不錯的選擇,母親節正是挑選球莖花的好時機,像鬱金香,風信子,我認為紫丁香和牡丹都適合母親節,它們都是漂亮的花。」

Steve是Ah Sam花店的第三代傳人。

Steve說:「Ah Sam花店的歷史要追溯到1933年,應該比1933年更早一些。」

當年Steve的祖父Shun Leong從中國坐船來到美國,在東灣奧克蘭(屋崙)下船,最初賣菜,後來輾轉來到San Mateo種花和賣花,在排華的年代,他們好不容易買了地開花店,Steve的祖父Ah Sam和四個子女合力經營花店,做得非常成功。

1983年,列根總統在舊金山宴請英女王伊麗莎白二世都光顧過這家花店,Ah Sam的媳婦Mayme Leong,亦即是Steve的母親,雖然年過90,仍然打理花店的生意,還教過金州勇士主將Stephen Curry插花。

難得的是經過兩代之後,Ah Sam的四個孫子和孫女,即是Mayme的四個子女接手家族生意,Steve是第三代的長子,他本身對插花也很有心得和天分,也了解花的語言。

Steve說:「它可以是熱情,可以是嫉妒,也可以是直言不諱的愛,種花的好處就是,你需要花時間去看一樣東西成長,但這是非常有益的,這能讓你放鬆,也讓你看著一樣東西從頭開始,發芽到開花,成為讓你快樂的事情。」

