【灣區新聞】Walmart今年將關閉8間分店 灣區受影響的分店6月結業（視頻）

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【KTSF 周正鈞報導】

Walmart百貨今年內將會在全國關閉8間分店，其中在灣區受影響的分店，最快6月結束營業。

Business Insider報導，Walmart結束8間分店的原因，在於那些分店的財務表現不佳。

雖然會關閉這8間分店，但今年Walmart計劃在新的地點開設14間新的分店。

在灣區Fremont的分店，將會在下個月結束營業，連同年初已經結束的四間分店計，今年Walmart在加州至少共有5間分店結束營業。

Walmart表示，受影響員工可以選擇調到其他地點繼續工作。

截至2月，Walmart在美國擁有超過4,600個零售點，其中包括3,560個超級中心，360個折扣店和675個社區雜貨店，旗下還有近600家Sam’s Club貨倉式零售店。

在1月份，Walmart曾表示，未來五年將在全國建造或擴大超過150間商店，今年先設立14個新據點，其中四個新位置將位於德州、三個在達拉斯地區、一個位於休斯敦附近，此外將有約650間商店會改造成該品牌的「未來概念商店」。

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