【灣區新聞】Walmart今年將關閉8間分店 灣區受影響的分店6月結業（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Walmart百貨今年內將會在全國關閉8間分店,其中在灣區受影響的分店,最快6月結束營業。

Business Insider報導,Walmart結束8間分店的原因,在於那些分店的財務表現不佳。

雖然會關閉這8間分店,但今年Walmart計劃在新的地點開設14間新的分店。

在灣區Fremont的分店,將會在下個月結束營業,連同年初已經結束的四間分店計,今年Walmart在加州至少共有5間分店結束營業。

Walmart表示,受影響員工可以選擇調到其他地點繼續工作。

截至2月,Walmart在美國擁有超過4,600個零售點,其中包括3,560個超級中心,360個折扣店和675個社區雜貨店,旗下還有近600家Sam’s Club貨倉式零售店。

在1月份,Walmart曾表示,未來五年將在全國建造或擴大超過150間商店,今年先設立14個新據點,其中四個新位置將位於德州、三個在達拉斯地區、一個位於休斯敦附近,此外將有約650間商店會改造成該品牌的「未來概念商店」。

