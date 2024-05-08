【全國新聞】特朗普掩口費案 成人片女星Stormy Daniels出庭作證

May 8, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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Stormy Daniels (Peacock)

張麗月報導

前總統特朗普的「掩口費刑事案」，案中的關鍵人物，成人電影女星Stormy Daniels週二出庭作證，她詳細講述當年與特朗普的性接觸。

特朗普掩口費案的主角Daniels，週二現身紐約曼克頓法庭作證，在檢控官盤問期間，Daniels詳細講出她聲稱的在2006年與特朗普幽會時的性接觸，以及承認在2016年大選之前，特朗普的前私人律師Michael Cohen，曾經向她支付13萬元掩口費。

在庭上，特朗普的律師團隊就Stormy Daniels說話可靠性問題，曾經與她多次激烈交鋒。

本案的關鍵焦點在於，這筆掩口費如何退還給Cohen。

本案的訴訟指控特朗普透過Cohen，支付13萬元掩口費給Daniels，叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的婚外情，以免影響特朗普2016年大選的選情，訴訟就是指控特朗普涉嫌偽造商業文件，訛稱這筆掩口費是律師費。

Daniels週二作證時，特朗普也在場聆聽，特朗普否認全部34項偽造商業文件的控罪，同時也否認與Daniels有染。

法官否決了辯方律師提出的一項有關審判無效的動議，理由是Daniels的露骨證詞太過份。

Daniels是本案的第13名證人，她將於星期四再次出庭。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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