【全國新聞】TikTok及字節跳動向聯邦上訴庭提出訴訟 尋求阻止禁制TikTok的法案生效

TikTok及其中國母公司字節跳動週二向首都地區聯邦巡迴上訴法庭提出訴訟,尋求阻止禁制TikTok的法案生效。

國會兩院兩黨在兩星期前以大比數贊成票通過對TikTok的禁制法案,限令中國的字節跳動在明年1月19日之前,出售旗下的社交媒體平台TikTok,否則就會全面禁止TikTok在美國使用,拜登總統隨即簽署法案。

國會議員是擔心,中國可能從TikTok取得美國用戶的數據,或者透過TikTok從事間諜活動,TikTok就否認分享美國用戶數據,並且指控美國國會議員的行動是出於「假設」的關注。

訴訟指出,今次是美國歷史上首次國會立法向單一一個言論平台實施永久的全國禁制,阻止美國人參與這個在全球有超過10億用戶的獨特言論平台,TikTok認為,他們應該受到美國憲法第一修正案的言論自由保護,他們尋求法庭宣布該法案違反憲法。

此外,TikTok也強調,在技術上不可能令TikTok軟件編碼,剝離字節跳動,中國政府也表明,不會容許TikTok脫離字節跳動。

有法律學者認為,TikTok很可能會要求法庭下令暫停執行有關法例,此外,有分析也指出,國會這項法案,指定訴訟必須在首都地區上訴法庭提出,令TikTok無法挑選對自己有利的訴訟地點與法官。

此外,TikTok打言論自由憲法官司,面對國會對國家安全的考量,很可能佔不到任何的便宜。

白宮和聯邦司法部雖然對這項訴訟尚未作出評論,但白宮之前已表明,是基於國家安全理由,希望TikTok同字節跳動剝離,而並非禁制TikTok。

而法案的共同提案人之一的聯邦眾議員克里斯納姆提(Raja Krishnamoorthi))就發聲明指出,這項立法是唯一途徑,去應對字節跳動透過TikTok之類的應用程式威脅美國國家安全,他認為字節跳動與其繼續玩欺詐戰術,不如現在就開始撤資。

TikTok的訴訟提到,字節跳動有58%股權由全球的機構投資者,包括BlackRock擁有,其餘21%股權由字節跳動的中國創辦人擁有,另外21%股權就由僱員,包括大約七千名美國僱員持有。

