【全國新聞】研究指10年後社安金及Medicare將未能全數支付福利開支（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

總統拜登和前總統特朗普都曾在競選期間承諾,保障社安金和Medicare聯邦醫療保險,但一項新研究指出,在10年後,社會安全保障及聯邦醫療保險的基金,將不能夠全數支付福利開支。

不少退休人士依賴社安金維生,和Medicare聯邦醫療保險,即紅藍卡提供的醫療保障,安享晚年,不過最新的報告指,這兩項保障的基金資金不足。

Entitlement Program信託人年度報告指出,如果國會不迅速採取行動,來解決資金短缺的問題,預計社會安全保障信託基金內的資金,將在2035年用完,之後,從人工扣除的社安稅,加上其他收入來源,將只能應付83%的福利金支出。

與此同時,報告預計聯邦醫療保險基金,將只能夠應付預定的住院福利金,直到2036年。

數據顯示,2023年大約有6,700萬國民領取社安金。

