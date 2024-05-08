【全國新聞】研究指10年後社安金及Medicare將未能全數支付福利開支（視頻）

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【KTSF 周正鈞報導】

總統拜登和前總統特朗普都曾在競選期間承諾，保障社安金和Medicare聯邦醫療保險，但一項新研究指出，在10年後，社會安全保障及聯邦醫療保險的基金，將不能夠全數支付福利開支。

不少退休人士依賴社安金維生，和Medicare聯邦醫療保險，即紅藍卡提供的醫療保障，安享晚年，不過最新的報告指，這兩項保障的基金資金不足。

Entitlement Program信託人年度報告指出，如果國會不迅速採取行動，來解決資金短缺的問題，預計社會安全保障信託基金內的資金，將在2035年用完，之後，從人工扣除的社安稅，加上其他收入來源，將只能應付83%的福利金支出。

與此同時，報告預計聯邦醫療保險基金，將只能夠應付預定的住院福利金，直到2036年。

數據顯示，2023年大約有6,700萬國民領取社安金。

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