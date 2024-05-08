【灣區新聞】舊金山Lawton學校有學生持武器做出威脅 家長不滿校方沒交待細節（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）日落區的Lawton學校上星期二有學生攜帶武器到校，並做出威脅，所幸學校控制局面，沒有人受傷。

有家長轉發校長上星期二給家長的電郵，工作人員接到報告，在初中部有一名學生手持武器，並做出威脅，該層樓在高度的警戒下受到保護，所幸狀況很快受到控制。

該名學生被家長帶回家，基於學生的隱私，校方無法提供更多的訊息。

校長信中繼續寫道，安全是首要之務，很高興學校的職員按照學區的指南反應迅速，確保全校的安全，校長也跟初中部的學生確保他們的安全，以及提供協助。

校長也要求學生尊重這位同學的隱私，不要在社交媒體討論這件事。

不過有家長不滿意校長的電郵，信中沒有詳細說明事發經過，學生是帶甚麼武器到校，是否在課堂上發生等等，所有的資訊都是學生互相傳來傳去。

一名不願具名的家長告訴記者，他的資訊都是從六年級的女兒來的，根據同學表示，該名同學是八年級生，拿刀子去敲其他教室的門。

受訪家長說：「其實發生這件事，大家都將這件事互相說來說去，但其實小朋友也不清楚，他們說老師校長沒有宣布，或是講這件如何發生，同時這件事發生後，他們要如何保護自己。」

這位家長表示，希望校方利用這次機會，能夠教導學生如何控制情緒。

受訪家長說：「告訴大家如何控制情緒，如果無法控制情緒的話，有機會傷害到其他的人，因為我們知道很多事情發生，很多都是因為自己情緒影響到其他人。」

對於家長的質疑，記者詢問舊金山聯合學區，學區回應：「學生和教職員工的安全是我們的首要任務，當學校發生事件時，我們致力於透明、快速地，與家人分享準確的資訊，學校校長已與家長分享了有關此事件的多個最新消息，包括在最近的學校會議上」。

學區也表示，理解學生家長們可能有其他問題，請他們們直接與校長聯繫。

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