【灣區新聞】舊金山Lawton學校有學生持武器做出威脅 家長不滿校方沒交待細節（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)日落區的Lawton學校上星期二有學生攜帶武器到校,並做出威脅,所幸學校控制局面,沒有人受傷。

有家長轉發校長上星期二給家長的電郵,工作人員接到報告,在初中部有一名學生手持武器,並做出威脅,該層樓在高度的警戒下受到保護,所幸狀況很快受到控制。

該名學生被家長帶回家,基於學生的隱私,校方無法提供更多的訊息。

校長信中繼續寫道,安全是首要之務,很高興學校的職員按照學區的指南反應迅速,確保全校的安全,校長也跟初中部的學生確保他們的安全,以及提供協助。

校長也要求學生尊重這位同學的隱私,不要在社交媒體討論這件事。

不過有家長不滿意校長的電郵,信中沒有詳細說明事發經過,學生是帶甚麼武器到校,是否在課堂上發生等等,所有的資訊都是學生互相傳來傳去。

一名不願具名的家長告訴記者,他的資訊都是從六年級的女兒來的,根據同學表示,該名同學是八年級生,拿刀子去敲其他教室的門。

受訪家長說:「其實發生這件事,大家都將這件事互相說來說去,但其實小朋友也不清楚,他們說老師校長沒有宣布,或是講這件如何發生,同時這件事發生後,他們要如何保護自己。」

這位家長表示,希望校方利用這次機會,能夠教導學生如何控制情緒。

受訪家長說:「告訴大家如何控制情緒,如果無法控制情緒的話,有機會傷害到其他的人,因為我們知道很多事情發生,很多都是因為自己情緒影響到其他人。」

對於家長的質疑,記者詢問舊金山聯合學區,學區回應:「學生和教職員工的安全是我們的首要任務,當學校發生事件時,我們致力於透明、快速地,與家人分享準確的資訊,學校校長已與家長分享了有關此事件的多個最新消息,包括在最近的學校會議上」。

學區也表示,理解學生家長們可能有其他問題,請他們們直接與校長聯繫。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。