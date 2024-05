【灣區新聞】舊金山華埠無家可歸者數目為何創新高（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過,舊金山(三藩市)市長辦公室指出,市內的無家可歸者紮營數目跌至五年來新低,不過有華埠商戶指出,他們看到的無家可歸者數目創新高。

在Washington街夾Grant街開參茸藥行的劉源康說,幾乎每晚都有無家可歸者在他的店外露宿。

劉源康說:「我們每天回來都看見有十個、八個在這裡紮營,我們請他們離開,有時要大半個小時他們才離開,我們每次都要清理,因為產生大量的垃圾。」

他說打過311,也請教過警方。

劉源康說:「我們問過警察局,我們有什麼權力,警方說,我們只能夠友善地請他們走,一定不可以訴諸任何語言,或行動上威脅到他們,否則我們會被罰,真的非常無奈。」

市長辦公室週一發布數據指出,截至今年4月底,舊金山市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物共有360個,較2023年7月的609個減少41%,是近五年來新低。

華埠商戶聯會會長邵旗謙說:「我們發覺最近有許多新的流浪者進來華埠,市府可能在其它地方對流浪者做監控,但他們不斷遷移來華埠,所以令華埠有許多流浪者和紮營。」

競選連任的舊金山市長布里德週二在華埠召開華文媒體記者會,回應我們有關無家可歸者遷移到華埠的提問。

布里德說:「數據顯示,清除帳篷是一回事,使露宿者離開街頭是另一回事,我們在營地所接觸到六成的露宿者拒絕服務,有三成接受服務,有一成已經住在房屋,所以我們接觸到的人中,有四成的人有居所。」

布里德表示,市府的健康街道營運中心(HSOC)除了為有需要人士提供住宿,也更頻密地清理市內的無家可歸營地。

布里德說:「舉個例,位於Broderick,介乎Fell和Oak之間的DMV,我們近兩個月以來,到過那個地點一百次,所以能夠減少當地的露宿者,使他們難以在那裡紮營。」

但在華埠這裡,商戶仍然每天都要面對無家可歸者的問題。

這是週二早上劉源康在他舖頭外面拍攝到的照片。

劉源康說:「我知道市府用了許多資源,解決無家可歸問題,但似乎市府越多花資源,問題越嚴重,,市府是否應該有跟進的機構,檢討政策是否奏效,如果沒效的話是否要修正呢?我覺得這方面市府似乎做不到。」

商戶希望市府時常檢討政策,更靈活地採取有效的措施。

