【灣區新聞】舊金山華埠無家可歸者數目為何創新高（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過，舊金山（三藩市）市長辦公室指出，市內的無家可歸者紮營數目跌至五年來新低，不過有華埠商戶指出，他們看到的無家可歸者數目創新高。

在Washington街夾Grant街開參茸藥行的劉源康說，幾乎每晚都有無家可歸者在他的店外露宿。

劉源康說：「我們每天回來都看見有十個、八個在這裡紮營，我們請他們離開，有時要大半個小時他們才離開，我們每次都要清理，因為產生大量的垃圾。」

他說打過311，也請教過警方。

劉源康說：「我們問過警察局，我們有什麼權力，警方說，我們只能夠友善地請他們走，一定不可以訴諸任何語言，或行動上威脅到他們，否則我們會被罰，真的非常無奈。」

市長辦公室週一發布數據指出，截至今年4月底，舊金山市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物共有360個，較2023年7月的609個減少41%，是近五年來新低。

華埠商戶聯會會長邵旗謙說：「我們發覺最近有許多新的流浪者進來華埠，市府可能在其它地方對流浪者做監控，但他們不斷遷移來華埠，所以令華埠有許多流浪者和紮營。」

競選連任的舊金山市長布里德週二在華埠召開華文媒體記者會，回應我們有關無家可歸者遷移到華埠的提問。

布里德說：「數據顯示，清除帳篷是一回事，使露宿者離開街頭是另一回事，我們在營地所接觸到六成的露宿者拒絕服務，有三成接受服務，有一成已經住在房屋，所以我們接觸到的人中，有四成的人有居所。」

布里德表示，市府的健康街道營運中心（HSOC）除了為有需要人士提供住宿，也更頻密地清理市內的無家可歸營地。

布里德說：「舉個例，位於Broderick，介乎Fell和Oak之間的DMV，我們近兩個月以來，到過那個地點一百次，所以能夠減少當地的露宿者，使他們難以在那裡紮營。」

但在華埠這裡，商戶仍然每天都要面對無家可歸者的問題。

這是週二早上劉源康在他舖頭外面拍攝到的照片。

劉源康說：「我知道市府用了許多資源，解決無家可歸問題，但似乎市府越多花資源，問題越嚴重，，市府是否應該有跟進的機構，檢討政策是否奏效，如果沒效的話是否要修正呢？我覺得這方面市府似乎做不到。」

商戶希望市府時常檢討政策，更靈活地採取有效的措施。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。