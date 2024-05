【灣區新聞】聖荷西市一初中有多人出現呼吸困難 兩人需送院

【KTSF】

南灣聖荷西市一間初中週三早上有多人出現呼吸困難,其中兩人需要送院檢查。

聖荷西市消防局指出,事發於東Julian街1100號路段的Sunrise初中,消防局接報指有多人呼吸出現困難,至早上10時24分,所有人的症狀已消失,但兩名學生需送院檢查,另外兩名學生需由家長接走。

消防局的危險物品處理小組正在事發的課室調查事故。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。