【全國新聞】美國多地大學續有親巴勒斯坦示威 有大學改以強硬態度應對

【KTSF 周正鈞報導】

美國各地大學校園的親巴勒斯坦示威繼續蔓延,示威情緒升高,而更多大學校方改以強硬態度應對,校方並取消畢業典禮或改變舉行方式。

在大學校園內,關注以哈戰爭的示威浪潮持續,也與大學的畢業季有所衝突。

有學生說:「校園只有10%或5%運作,但我們還在付全數的學費,及看著事態發展,現在連畢業禮也沒有。」

自4月18號親巴勒斯坦示威者在哥倫比亞大學校園發動抗議以來,全國各地的大學校園已有2600人被捕,主流媒體指,示威浪潮有進一步蔓延的跡象,令畢業典禮受到衝擊。

出於安全考量,哥倫比亞大學日前宣佈取消原定於5月15日舉行的全校大型畢業典禮,並將舉行規模較小,以學院為單位的畢業禮。

全國其他學校也調整了畢業禮的計劃,或加強了安全措施。

南加州大學取消了通常會聚集6萬5千名學生及其家人的全校畢業典禮。

Emory大學週一也宣佈不會在亞特蘭大校園舉行縮小了規模的全校畢業典禮。

就連一些本來走溫和路線,願意同示威學生協商的學校,現在都因為不勝其煩,而紛紛改為採取強硬態度,限期示威者撤離營地,並對違規者實施停學,甚至開除學籍的處分。

校方也關注校外人士介入示威,令抗議行動變得更激進,妨礙校園的運行秩序,營造一個對其他同學不安全的環境。

拜登總統週二就再次譴責最近一些對猶太裔學生的威脅。

拜登說:「在美國的任何校園、任何地方,都不容反猶主義、仇恨言論,或任何形式的暴力威脅。」

在首都華盛頓,喬治華盛頓大學內的示威活動週二踏入了第13天,氣氛和平。

在紐約則有示威人士嘗試在年度盛會MET Gala場會附近抗議。

芝加哥大學就請警方清場,並處分違規者。

在加州大學聖地牙哥分校週一清晨警方在清場時,在現場警告如果不離開,可能會被逮捕並受到催淚彈攻擊,許多示威者堅持立場。

校園警察表示,共有64名抗議者被捕,其中40名是該校學生,被捕學生要暫時停學。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。