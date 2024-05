【加州新聞】Travelers保險公司將調高加州房屋保費平均15%（視頻）

【KTSF】

在加州提供房屋保險的其中一間大型保險公司Travelers宣布,保單續期平均會加保費15%,與此同時,有數千投保人因為居住在山火高危地區,而喪失該公司的房屋保險。

據舊金山(三藩市)紀事報報導,截至2022年,Travelers是加州第六大房屋保險公司,加州保險局上月通過讓該公司調高其Quantum Home 2.0保險計劃的保費,由6月24日起,保費將平均上調15%,約32萬投保人受影響,保費增幅最高為26.7%,但有些投保人的保費可能調減多達8.6%。

Travelers是於2018年起,為獨立屋和公寓業主,以及租客和房東提供Quantum Home 2.0保險計劃,取代原有的Quantum Home和Homesaver保險計劃。

自2022年來,Travelers已開始不再為某些投保人續保,根據該公司提交的數據,2022年有5,236份保單不獲續保,2023年再有1,389份保單不獲續保,暫時未知未來會否有更多投保人失去保險。

Travelers稱,很多不獲續保的投保人,都是居住在山火異常高危的地區,加州連續多年面臨山火威脅,公司有必要作出調整,以減少山火可能帶來的災難性損失。

