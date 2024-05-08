【加州新聞】Travelers保險公司將調高加州房屋保費平均15%（視頻）

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在加州提供房屋保險的其中一間大型保險公司Travelers宣布，保單續期平均會加保費15%，與此同時，有數千投保人因為居住在山火高危地區，而喪失該公司的房屋保險。

據舊金山（三藩市）紀事報報導，截至2022年，Travelers是加州第六大房屋保險公司，加州保險局上月通過讓該公司調高其Quantum Home 2.0保險計劃的保費，由6月24日起，保費將平均上調15%，約32萬投保人受影響，保費增幅最高為26.7%，但有些投保人的保費可能調減多達8.6%。

Travelers是於2018年起，為獨立屋和公寓業主，以及租客和房東提供Quantum Home 2.0保險計劃，取代原有的Quantum Home和Homesaver保險計劃。

自2022年來，Travelers已開始不再為某些投保人續保，根據該公司提交的數據，2022年有5,236份保單不獲續保，2023年再有1,389份保單不獲續保，暫時未知未來會否有更多投保人失去保險。

Travelers稱，很多不獲續保的投保人，都是居住在山火異常高危的地區，加州連續多年面臨山火威脅，公司有必要作出調整，以減少山火可能帶來的災難性損失。

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