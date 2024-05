【KTSF】

研究發現煤氣爐和丙烷氣爐排放的氣體會令人健康有害。

這個是根據週五發表在《科學》雜誌上的研究得出的結論,作者指,煤氣爐會釋出不安全水平的二氧化氮,會為健康帶來潛在的風險。

研究人員表示,人體透過煤氣爐攝取二氧化氮的份量,達到了年度上限的75%,同時,研究指,電子爐是不會產生二氧化氮排放。

衛生官員就表示,呼吸時吸入二氧化氮含量高的空氣,可能導致呼吸問題,包括氣喘。

美國能源資訊管理局表示,目前近5千萬個家庭使用煤氣爐或丙烷爐。

