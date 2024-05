【KTSF】

加州官員表示,大型水塘Lake Oroville已經滿了。

加州水資源局的官員在星期一宣布,州內第二個最大型的水塘Lake Oroville已經滿了,這個情況已經連續兩年出現,目前存水量達到平均數的128%。

現在Lake Oroville充滿了350萬英畝呎的水,一英畝呎通常約為32萬6千加侖的水,根據環保局(EPA)的估計,一個四口之家每天大約消耗400加侖的水。

據報,由於雨和雪持續落到春季後期,整個加州的水塘存水量一直增加,這是一個好消息,因為加州多年來一直處於乾旱狀態。

