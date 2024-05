【全國新聞】拜登譴責反猶太主義活動 重申不容許美國存在仇恨言論

【KTSF】

總統拜登週二出席一個反猶太大屠殺的紀念儀式上,譴責近期湧現的反猶太主義活動,他重申,不容許美國校園內發表仇恨言論。

拜登週二在一個反猶太大屠殺紀念儀式上發表談話,他提及二戰期間有600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史,拜登說這些是「人類歷史上最黑暗的事件之一」,美國不會忘記歷史。

拜登發言時譴責在美國湧現的反猶太主義活動,以及譴責哈馬斯在10月7日對以色列發動的暴行。

拜登說:「這古代對猶太人的仇恨,不始於納粹大屠殺,也不是結束於納粹大屠殺,或甚至在美國取得二次大戰勝利之後,這仇恨繼續植根於世上太多人,我們必須繼續警覺和發聲。」

拜登重申,不容許美國校園出現仇恨言論。

拜登現時一方面要面對繼續強力支持以色列的安全,另一方面要同情加沙被殺害和受苦的巴勒斯坦人,因此他週二的發言聚焦於表明強力支援以色列,以及譴責哈馬斯在10月7日向以色列發動砲彈的暴行。

