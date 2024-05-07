【全國新聞】特朗普繼續違反封口令 第十次被法官判罰款一千元

May 7, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Vecteezy.com)

【KTSF】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」，由於特朗普繼續違反封口令，涉嫌藐視法庭，週一第十次被法官判罰款一千元，法官警告說，如果特朗普再犯，就可能要他入獄。

法官說，今次對特朗普罰款，是因為特朗普在4月中一次廣播訪問中表示，掩口費案挑選陪審員的過程太快，指當中被選中的九成半陪審員都是民主黨人，封口令就是要防止特朗普公開評論案中的陪審員、證人、法官的家屬和檢控官等，違例者將被罰款最高一千元，或監禁刑期最多30天，今次已經是特朗普面對的第十次罰款。

法官指出，如果罰款十次，都阻嚇不到特朗普的公開發言，他就會判特朗普坐監，而這個也是判罰的最後手段。

特朗普就反指封口令剝奪他有言論自由的憲法權利，也令他喪失向選民的表白。

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