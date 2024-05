【全國新聞】特朗普繼續違反封口令 第十次被法官判罰款一千元

【KTSF】

前總統特朗普的「掩口費刑事案」,由於特朗普繼續違反封口令,涉嫌藐視法庭,週一第十次被法官判罰款一千元,法官警告說,如果特朗普再犯,就可能要他入獄。

法官說,今次對特朗普罰款,是因為特朗普在4月中一次廣播訪問中表示,掩口費案挑選陪審員的過程太快,指當中被選中的九成半陪審員都是民主黨人,封口令就是要防止特朗普公開評論案中的陪審員、證人、法官的家屬和檢控官等,違例者將被罰款最高一千元,或監禁刑期最多30天,今次已經是特朗普面對的第十次罰款。

法官指出,如果罰款十次,都阻嚇不到特朗普的公開發言,他就會判特朗普坐監,而這個也是判罰的最後手段。

特朗普就反指封口令剝奪他有言論自由的憲法權利,也令他喪失向選民的表白。

