【KTSF 黃恩光報導】

週末的冷鋒為灣區和Sierra山區帶來可觀的降雨和降雪,而天氣星期二開始回暖,星期三到星期五氣溫將高於正常,最熱是哪一天呢?

國家氣象局的天氣預報員表示,星期二灣區的氣溫將上升華氏4到5度,星期三會明顯回暖,普遍地區氣溫華氏70多度到80度,星期四會再熱一些,星期五最熱。

北灣Santa Rosa和南灣聖荷西,最高氣溫預測接近華氏90度。

氣象局表示,最熱的一天,在最熱的北灣、南灣和內陸地區,氣溫會較同期正常氣溫高十度至十多度。

而剛過去的週末,一場季末的風雨帶來不少降雨,舊金山(三藩市)和東灣降雨量接近一吋,中半島半月灣降雨量達到1.27吋,是其中一個最大雨的地區。

柏克萊加大在Sierra山區Donner山峰的測量站,錄得超過兩呎的降雪。

