【灣區新聞】北加州首個中文社區緊急應變小組學員訓練周末舉辦結業典禮（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

北加州首次以中文舉辦的社區緊急應變小組學員訓練，周末舉辦結業典禮。

建築物倒塌，有人被壓在瓦礫堆下，救難人員想辦法把人給拉出來。

這是中央縣消防局與Burlingame、Hillsborough、Millbrae三個城市合作，首次以中文舉辦的北加州社區緊急應變小組學員訓練，20名學員上了8個單元的課程，在星期六舉行結業典禮。

學習課程包括消防安全與滅火、輕型搜索與救援、團隊組織、通信和災難醫療操作。

結業典禮當天，學員們親自演練救難技能。

學員Ling Huang說：「我覺得這個演習很好的是說，我們真的每一個人都要把它當做一個好像是演習，就是一個就是一個演習，然後呢協調是需要加強，溝通在緊急應對非常重要。」

社區急難應變團隊（CERT），是聯邦緊急事務管理局（FEMA）屬下的一個義工計畫，提供針對其居住地可能發生的危險做好防災準備的教育。

講師莊明憲表示，這是首次爭取到在北加州以國語舉辦訓練。

莊明憲說：「因為我覺得在重大災難，保護自己是很重要的，然後不只能夠保護自己保護家人，更可以保護人社區裡，那另外的原因我也想說，讓政府知道說，我們有一羣講華語的居民，很需要這些這方面的資訊，那也一方面讓講華語的居民知道說，政府有這一系列的訓練。」

社區急難應變團隊訓練講座在Burlingame，而畢業典禮則是在Millbrae消防局舉行，學員當中，有從舊金山，還有南灣來的，莊明憲表示，希望中文訓練可以成為常態性，起碼一年舉辦一次。

團長在第一堂課就告訴學員們，學會了這些緊急救難的技巧，希望不會有機會用上。

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