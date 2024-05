【灣區新聞】北加州首個中文社區緊急應變小組學員訓練周末舉辦結業典禮（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

北加州首次以中文舉辦的社區緊急應變小組學員訓練,周末舉辦結業典禮。

建築物倒塌,有人被壓在瓦礫堆下,救難人員想辦法把人給拉出來。

這是中央縣消防局與Burlingame、Hillsborough、Millbrae三個城市合作,首次以中文舉辦的北加州社區緊急應變小組學員訓練,20名學員上了8個單元的課程,在星期六舉行結業典禮。

學習課程包括消防安全與滅火、輕型搜索與救援、團隊組織、通信和災難醫療操作。

結業典禮當天,學員們親自演練救難技能。

學員Ling Huang說:「我覺得這個演習很好的是說,我們真的每一個人都要把它當做一個好像是演習,就是一個就是一個演習,然後呢協調是需要加強,溝通在緊急應對非常重要。」

社區急難應變團隊(CERT),是聯邦緊急事務管理局(FEMA)屬下的一個義工計畫,提供針對其居住地可能發生的危險做好防災準備的教育。

講師莊明憲表示,這是首次爭取到在北加州以國語舉辦訓練。

莊明憲說:「因為我覺得在重大災難,保護自己是很重要的,然後不只能夠保護自己保護家人,更可以保護人社區裡,那另外的原因我也想說,讓政府知道說,我們有一羣講華語的居民,很需要這些這方面的資訊,那也一方面讓講華語的居民知道說,政府有這一系列的訓練。」

社區急難應變團隊訓練講座在Burlingame,而畢業典禮則是在Millbrae消防局舉行,學員當中,有從舊金山,還有南灣來的,莊明憲表示,希望中文訓練可以成為常態性,起碼一年舉辦一次。

團長在第一堂課就告訴學員們,學會了這些緊急救難的技巧,希望不會有機會用上。

