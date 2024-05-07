【全國新聞】金州勇士女子籃球隊發布新任總經理人選（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

去年成立的金州勇士WNBA女子籃球隊週一有最新消息，它們終於找到了他們的GM總經理。

俏皮地跟灣區球迷打招呼，來自迦納，在賓州長大的Ohemma Nyanin，在千呼萬喚中，正式出任舊金山勇士女子隊的總經理，勇士老闆對這個人選可說是滿意的不得了。

金州勇士球團老闆Joe Lacobs說：「我們在這份工作和這個組織中，尋找非常重要的智商和智力，但我們也尋找具有籃球知識、經驗，和對這項運動有深入了解的人，我認為所有這些再加上某種文化契合度，一個真正能夠融入我們文化的人，同時也是招募過程的重要面向，她出色地通過了面試，我說，即使面試了很多人，我就知道第一次見到她時，這個女子是合適的人。」

Nyanin說：「Joe（勇士老闆）擁有大量知識財富，我認為他和我，以及將要僱用的員工，都具有同樣精神，都以勝利為這個組織的基礎，它將是我們的，所以我很高興能夠開始。」

Nyanin在紐約自由女神隊擔任球團副總長達五年的時間，當中球隊三度打進WNBA季後賽，去年更以第二種子闖進2023年WNBA總決賽。

此外，Nyanin在2016年擔任里約奧運美國女籃隊的整合角色，球隊最後也如願拿下奧運金牌。

洋洋灑灑的履經歷後，現在她要開始隻手打造一支全新球隊，而她期許這支球隊的性格和願景，除了具備符合勇士隊的球團文化，更要重視人本和人味。

Nyanin說：「正如我在上面所言，每個人都是其經驗的產物，因此在檢視一個人技能之前，先了解此人是誰，這在我是非常重要，他們的目的，為何想來這裡、想要一起工作、想要合作，你能合作嗎？歸根結底，人們保持平衡非常重要，不要讓這份工作或任何工作讓他們消耗太多，以至於工作成了他們的身份。」

近一兩年WNBA逐漸開始進入體育主流世界的目光，從今年NBA明星賽看到Stephen Curry和Sabrina Ionescu的男女籃三分對壘，到Catlin Clark吸引全美目光的年度選秀，在在都透露女子籃球無窮的發展潛力。

十多年前就已開始投身女子籃球發展卻煞羽而歸的Joe Lacob，也訂下希望球隊成軍後五年內奪冠的目標，期望一圓自己過去的未竟之志。

Lacobs說：「女子籃球，女子體育，很顯然正在興起，而即將到來的球員的質量，我認為也與此有關，過去，你去大學看籃球比賽，你認識的球隊只有幾支，你只認識贏得冠軍的球隊，現在你可以看到，有更多由優秀球員組成的球隊，他們真的很優秀，它正在改變，它正在迅速變化，這是令人興奮的，我預見的到美好的未來。」

雖然球隊名稱Logo等等都尚未確定，但這支勇士女子隊的季票，已經有七萬人放置了押金，完全打破球隊預期，也看的到WNBA在灣區的熱潮正在逐漸醞釀，加溫中。

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