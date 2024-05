【全國新聞】金州勇士女子籃球隊發布新任總經理人選（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

去年成立的金州勇士WNBA女子籃球隊週一有最新消息,它們終於找到了他們的GM總經理。

俏皮地跟灣區球迷打招呼,來自迦納,在賓州長大的Ohemma Nyanin,在千呼萬喚中,正式出任舊金山勇士女子隊的總經理,勇士老闆對這個人選可說是滿意的不得了。

金州勇士球團老闆Joe Lacobs說:「我們在這份工作和這個組織中,尋找非常重要的智商和智力,但我們也尋找具有籃球知識、經驗,和對這項運動有深入了解的人,我認為所有這些再加上某種文化契合度,一個真正能夠融入我們文化的人,同時也是招募過程的重要面向,她出色地通過了面試,我說,即使面試了很多人,我就知道第一次見到她時,這個女子是合適的人。」

Nyanin說:「Joe(勇士老闆)擁有大量知識財富,我認為他和我,以及將要僱用的員工,都具有同樣精神,都以勝利為這個組織的基礎,它將是我們的,所以我很高興能夠開始。」

Nyanin在紐約自由女神隊擔任球團副總長達五年的時間,當中球隊三度打進WNBA季後賽,去年更以第二種子闖進2023年WNBA總決賽。

此外,Nyanin在2016年擔任里約奧運美國女籃隊的整合角色,球隊最後也如願拿下奧運金牌。

洋洋灑灑的履經歷後,現在她要開始隻手打造一支全新球隊,而她期許這支球隊的性格和願景,除了具備符合勇士隊的球團文化,更要重視人本和人味。

Nyanin說:「正如我在上面所言,每個人都是其經驗的產物,因此在檢視一個人技能之前,先了解此人是誰,這在我是非常重要,他們的目的,為何想來這裡、想要一起工作、想要合作,你能合作嗎?歸根結底,人們保持平衡非常重要,不要讓這份工作或任何工作讓他們消耗太多,以至於工作成了他們的身份。」

近一兩年WNBA逐漸開始進入體育主流世界的目光,從今年NBA明星賽看到Stephen Curry和Sabrina Ionescu的男女籃三分對壘,到Catlin Clark吸引全美目光的年度選秀,在在都透露女子籃球無窮的發展潛力。

十多年前就已開始投身女子籃球發展卻煞羽而歸的Joe Lacob,也訂下希望球隊成軍後五年內奪冠的目標,期望一圓自己過去的未竟之志。

Lacobs說:「女子籃球,女子體育,很顯然正在興起,而即將到來的球員的質量,我認為也與此有關,過去,你去大學看籃球比賽,你認識的球隊只有幾支,你只認識贏得冠軍的球隊,現在你可以看到,有更多由優秀球員組成的球隊,他們真的很優秀,它正在改變,它正在迅速變化,這是令人興奮的,我預見的到美好的未來。」

雖然球隊名稱Logo等等都尚未確定,但這支勇士女子隊的季票,已經有七萬人放置了押金,完全打破球隊預期,也看的到WNBA在灣區的熱潮正在逐漸醞釀,加溫中。

