舊金山(三藩市)國際機場將會增加兩條國內航線,以及一條國際航線。

根據SF Gate的報導,聯合航空(United Airlines)將會增加3條往返SFO國際機場的航線,首先由7月1號,聯合航空會開啟SFO直飛到加拿大Montreal市的航線。

到8月19號,聯合航空就重新開通分別從SFO到底特律,以及到St.Louis市的國內航線。

