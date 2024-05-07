【灣區新聞】本週末Union City站到Warm Springs/南Fremont站捷運路段將暫停服務

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【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運（BART）宣布，這個週末從東灣Union City到Warm Springs/南Fremont這一段路的捷運服務將會暫停，以便展開維修工作，期間捷運會為乘客提供免費穿梭巴士服務。

灣區捷運將於本週末5月11號到12號，在Union City站和Warm Springs/南Fremont站之間上更換老化的軌道設備，並整理那些影響服務的植物，因此這兩個站之間的捷運服務，以及Fremont站的捷運服務都會暫停。

而捷運將會安排AC Transit的巴士運送乘客往返這兩個站，有部份巴士也會停靠Fremont站，不過乘客亦應該預計巴士服務可能會出現20至40分鐘的延誤。

與此同時，Warm Springs/南Fremont和Berryessa/北San Jose站之間，以及Union City到South Hayward和Hayward站的列車服務將會有變更。

北行列車的出發時間將會提前十分鐘，而從Union City站出發的列車，將會提前6分鐘。

捷運亦建議使用北行列車前往舊金山的捷運乘客，改為使用藍線列車。

另一方面，在Berryessa/北San Jose站，最後一班晚間列車將於11點26分出發。

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