【灣區新聞】本週末Union City站到Warm Springs/南Fremont站捷運路段將暫停服務

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)宣布,這個週末從東灣Union City到Warm Springs/南Fremont這一段路的捷運服務將會暫停,以便展開維修工作,期間捷運會為乘客提供免費穿梭巴士服務。

灣區捷運將於本週末5月11號到12號,在Union City站和Warm Springs/南Fremont站之間上更換老化的軌道設備,並整理那些影響服務的植物,因此這兩個站之間的捷運服務,以及Fremont站的捷運服務都會暫停。

而捷運將會安排AC Transit的巴士運送乘客往返這兩個站,有部份巴士也會停靠Fremont站,不過乘客亦應該預計巴士服務可能會出現20至40分鐘的延誤。

與此同時,Warm Springs/南Fremont和Berryessa/北San Jose站之間,以及Union City到South Hayward和Hayward站的列車服務將會有變更。

北行列車的出發時間將會提前十分鐘,而從Union City站出發的列車,將會提前6分鐘。

捷運亦建議使用北行列車前往舊金山的捷運乘客,改為使用藍線列車。

另一方面,在Berryessa/北San Jose站,最後一班晚間列車將於11點26分出發。

