【灣區新聞】州長稱加州旅遊業已復甦 但數據顯示灣區三縣仍未回復到疫情前水平（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州州長紐森宣布加州旅遊業已經復甦,去年遊客在加州的消費總額達破紀錄的1500億元,較疫情前多55億元,不過這數字是否反映實際情況呢?而灣區的數字則更差,根據Visit California的數據,去年遊客在灣區花費了377億美元,低於2019年的390億美元,灣區旅遊花費最多的三個縣,也尚未恢復到疫情前的水平。

在舊金山(三藩市)39號碼頭,爵士樂、溫暖的天氣和開心的遊客,儘管在Pier 39看到不少遊客,但並非所有地方都是如此。

23號經營餐館的Mack Liburd表示,星期日中午這樣的生意情況,他們只是吊鹽水,與2019年相比,2023年的生意下降了25%至30%。

Liburd說:「你需要人們走進門才能生存,當他們不來的時候,維持經營是很困難的。」

很多商戶的處景和他一樣,還沒有從疫情中恢復過來。

舊金山Deluxe Tours旅遊巴士公司的老闆表示,與2019年相比,去年他的旅遊巴士業務下降了約4成。

今年77歲的三輪車伕Coral Nunn表示,他的生意至少下跌了20%。

Nunn說:「我們不得不為更少的現金而努力工作,2019年很好,2023年不行,國際遊客消失了。」

旅客大減,業界歸咎於國際旅客減少,特別是亞洲市場,舊金山旅遊協會行政總裁Scott Back表示,中國遊客數目只回復疫情前一半的水平,他表示,中國遊客在舊金山花費很多。

Back說:「疫情前,中國是我們最大的長途海外市場,每年花超過20億美元,目前,由於美國和中國政府的限制,航班服務限制在疫情前水平的50%,因此,我們無法恢復到正常水平,因為你沒有座位和飛機來實現它。」

他說,洛杉磯有更多的國內遊客,推動了南加州旅遊業,遠遠超過2019年的水平,也是帶動州旅遊支出增長的原因。

根據Visit California的數據,去年遊客在加州的消費總額達破紀錄的1500億元,較2022人增加5.6%,比2019年增加3.8%,不過實際情況並非這麼好,因為經通脹調整後,去年的遊客的實質消費其實比疫情前下跌14%。

灣區情況就更差,未經通脹調整的數字都差過疫情前,灣區旅遊花費最多的三個縣,尚未恢復到疫情前的水平,舊金山旅遊收益近140億美元,比起2019年少4億元美元,在南灣Santa Clara縣,遊客花費了70億美元,幾乎恢復到了疫情前的水平,而San Mateo縣的收益,也接近2019年水平。

39號碼頭公司行政總裁Scott Gentner表示,他們很幸運,因為去年39號碼頭的生意與2019年持平。

Gentner說:「會議業務仍然蕭條,對於2024年,我們預計它會下降,並且直到25年及以後才會真正反彈。」

雖然旅遊消費的趨勢向著正確的方向發展,但舊金山仍有很多工作要做,尤其是在形象和聲譽方面。

專家預期,中國遊客數量可能在2026年才恢復到2019年的水平。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。