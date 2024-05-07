【灣區新聞】州長稱加州旅遊業已復甦 但數據顯示灣區三縣仍未回復到疫情前水平（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 周正鈞報導】

加州州長紐森宣布加州旅遊業已經復甦，去年遊客在加州的消費總額達破紀錄的1500億元，較疫情前多55億元，不過這數字是否反映實際情況呢？而灣區的數字則更差，根據Visit California的數據，去年遊客在灣區花費了377億美元，低於2019年的390億美元，灣區旅遊花費最多的三個縣，也尚未恢復到疫情前的水平。

在舊金山（三藩市）39號碼頭，爵士樂、溫暖的天氣和開心的遊客，儘管在Pier 39看到不少遊客，但並非所有地方都是如此。

23號經營餐館的Mack Liburd表示，星期日中午這樣的生意情況，他們只是吊鹽水，與2019年相比，2023年的生意下降了25%至30%。

Liburd說：「你需要人們走進門才能生存，當他們不來的時候，維持經營是很困難的。」

很多商戶的處景和他一樣，還沒有從疫情中恢復過來。

舊金山Deluxe Tours旅遊巴士公司的老闆表示，與2019年相比，去年他的旅遊巴士業務下降了約4成。

今年77歲的三輪車伕Coral Nunn表示，他的生意至少下跌了20%。

Nunn說：「我們不得不為更少的現金而努力工作，2019年很好，2023年不行，國際遊客消失了。」

旅客大減，業界歸咎於國際旅客減少，特別是亞洲市場，舊金山旅遊協會行政總裁Scott Back表示，中國遊客數目只回復疫情前一半的水平，他表示，中國遊客在舊金山花費很多。

Back說：「疫情前，中國是我們最大的長途海外市場，每年花超過20億美元，目前，由於美國和中國政府的限制，航班服務限制在疫情前水平的50%，因此，我們無法恢復到正常水平，因為你沒有座位和飛機來實現它。」

他說，洛杉磯有更多的國內遊客，推動了南加州旅遊業，遠遠超過2019年的水平，也是帶動州旅遊支出增長的原因。

根據Visit California的數據，去年遊客在加州的消費總額達破紀錄的1500億元，較2022人增加5.6%，比2019年增加3.8%，不過實際情況並非這麼好，因為經通脹調整後，去年的遊客的實質消費其實比疫情前下跌14%。

灣區情況就更差，未經通脹調整的數字都差過疫情前，灣區旅遊花費最多的三個縣，尚未恢復到疫情前的水平，舊金山旅遊收益近140億美元，比起2019年少4億元美元，在南灣Santa Clara縣，遊客花費了70億美元，幾乎恢復到了疫情前的水平，而San Mateo縣的收益，也接近2019年水平。

39號碼頭公司行政總裁Scott Gentner表示，他們很幸運，因為去年39號碼頭的生意與2019年持平。

Gentner說：「會議業務仍然蕭條，對於2024年，我們預計它會下降，並且直到25年及以後才會真正反彈。」

雖然旅遊消費的趨勢向著正確的方向發展，但舊金山仍有很多工作要做，尤其是在形象和聲譽方面。

專家預期，中國遊客數量可能在2026年才恢復到2019年的水平。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。