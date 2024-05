【全國新聞】5月7號起搭乘國內航班必須出示護照或Real ID身份證件

【KTSF 張擎鳳報導】

由明年5月7號開始,國內航班的乘客辦理登記手續及接受安檢前,必須出示護照或Real ID身份證件,陸路入境的國民也必須出示護照或Real ID身份證件。

自2025年5月7日起,TSA運輸安全管理局或美國邊境海關,將不會再接受普通的國民駕駛執照做身份證件,所有18歲及以上的人士,都需要出示護照,或Real ID或增升級駕駛執照。

民眾亦需要兩者之中的其中一個身份證件,才能進入聯邦大樓。

那什麼是Real ID真實身份證件?在9/11恐怖襲擊之後,聯邦政府制定了新的安全標準,以便讓民眾獲得州政府所發出的駕駛執照和身份證,一些州十多年前就開始實施這些標準,該標準到了現在,會很快就在國內50個州、領地和首都華盛頓強制執行。

大多數州頒發的Real ID,在右上角都有一個星星,加州等一些州的設計可能略有不同,但仍然會有特定的星星在真實身份證件上。

那麼民眾需要什麼才能獲得真實身份證?

某些州可能要求民眾提供社會安全證明,比如社會安全卡正本,或顯示完整社會安全號碼的稅務文件或薪資單。

某些州份,例如加州,就要求民眾提供兩份證明文件,包括水電費帳單或銀行帳單,或美國護照、美國出生證明或綠卡。

民眾到車輛管理局(DMV)辦事處辦理真實身份證件前,要提前規劃、準備好相關的文件,及留意是否要向DMV預約。

