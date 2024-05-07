【全國新聞】5月7號起搭乘國內航班必須出示護照或Real ID身份證件

May 7, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

(DHS)

【KTSF 張擎鳳報導】

由明年5月7號開始，國內航班的乘客辦理登記手續及接受安檢前，必須出示護照或Real ID身份證件，陸路入境的國民也必須出示護照或Real ID身份證件。

自2025年5月7日起，TSA運輸安全管理局或美國邊境海關，將不會再接受普通的國民駕駛執照做身份證件，所有18歲及以上的人士，都需要出示護照，或Real ID或增升級駕駛執照。

民眾亦需要兩者之中的其中一個身份證件，才能進入聯邦大樓。

那什麼是Real ID真實身份證件？在9/11恐怖襲擊之後，聯邦政府制定了新的安全標準，以便讓民眾獲得州政府所發出的駕駛執照和身份證，一些州十多年前就開始實施這些標準，該標準到了現在，會很快就在國內50個州、領地和首都華盛頓強制執行。

大多數州頒發的Real ID，在右上角都有一個星星，加州等一些州的設計可能略有不同，但仍然會有特定的星星在真實身份證件上。

那麼民眾需要什麼才能獲得真實身份證？

某些州可能要求民眾提供社會安全證明，比如社會安全卡正本，或顯示完整社會安全號碼的稅務文件或薪資單。

某些州份，例如加州，就要求民眾提供兩份證明文件，包括水電費帳單或銀行帳單，或美國護照、美國出生證明或綠卡。

民眾到車輛管理局（DMV）辦事處辦理真實身份證件前，要提前規劃、準備好相關的文件，及留意是否要向DMV預約。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*