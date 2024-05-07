【全國新聞】5月7號起搭乘國內航班必須出示護照或Real ID身份證件

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【KTSF 張擎鳳報導】

由明年5月7號開始，國內航班的乘客辦理登記手續及接受安檢前，必須出示護照或Real ID身份證件，陸路入境的國民也必須出示護照或Real ID身份證件。

自2025年5月7日起，TSA運輸安全管理局或美國邊境海關，將不會再接受普通的國民駕駛執照做身份證件，所有18歲及以上的人士，都需要出示護照，或Real ID或增升級駕駛執照。

民眾亦需要兩者之中的其中一個身份證件，才能進入聯邦大樓。

那什麼是Real ID真實身份證件？在9/11恐怖襲擊之後，聯邦政府制定了新的安全標準，以便讓民眾獲得州政府所發出的駕駛執照和身份證，一些州十多年前就開始實施這些標準，該標準到了現在，會很快就在國內50個州、領地和首都華盛頓強制執行。

大多數州頒發的Real ID，在右上角都有一個星星，加州等一些州的設計可能略有不同，但仍然會有特定的星星在真實身份證件上。

那麼民眾需要什麼才能獲得真實身份證？

某些州可能要求民眾提供社會安全證明，比如社會安全卡正本，或顯示完整社會安全號碼的稅務文件或薪資單。

某些州份，例如加州，就要求民眾提供兩份證明文件，包括水電費帳單或銀行帳單，或美國護照、美國出生證明或綠卡。

民眾到車輛管理局（DMV）辦事處辦理真實身份證件前，要提前規劃、準備好相關的文件，及留意是否要向DMV預約。

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