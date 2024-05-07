【灣區新聞】舊金山無家者露宿帳篷和搭建物跌至5年來新低（視頻）

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舊金山（三藩市）市長布里德公布市內最新點算的無家可歸者數字，數據顯示，露宿帳篷和搭建物數量跌至5年來新低，顯示市府在解決無家可歸問題上持續取得進展，不過有商戶不覺得情況有改善。

截至今年4月底，市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物共有360個，較2023年7月的609個減少41%，當中182個是露宿帳篷，178個是搭建物，而全市只有9個營地有5個或以上的露宿帳蓬聚集。

在點算期內，市內沒有營地聚集了十個或以上帳篷，但這不代表未來不會出現這類大型無家可歸營地，而每當發現這類大型營地，市府會即時派員了解和硍進。

2024年迄今的平均數字，是2018年市府開始進行點算以來的最低數字。

市府轄下的健康街道營運中心（HSOC），持續為有需要人士提供住宿，以及清理市內的無家可歸營地，自2024年以來，HSOC已協助460名無家可歸者找到住宿。

另外，舊金山市內的永久支援房屋也新增更多床位和讓更多人入住，令空置率減至目標的7.1%。

去年9月，聯邦第9巡迴上訴法院裁定，任何拒絕接受住宿安排的無家可歸者，不能再被視為「非自願的無家可歸者」，這項裁決讓舊金山市府可以恢復清理市內的露宿帳篷和搭建物，自那時起，市內的帳篷數目持續下跌。

不過，有商戶不認為無家可歸者問題有改善，一名不願意上鏡、在Mission區經營汽車維修公司的老闆表示，根據以往經驗，無家可歸者帳篷，在逼遷之後的兩至三天會回到原來的位置，老闆認為，無家可歸問題不會解決，亦對員工的生命安全及街道衛生表示擔憂，安全問題亦影響他們的生意。

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