【灣區新聞】舊金山無家者露宿帳篷和搭建物跌至5年來新低（視頻）

舊金山(三藩市)市長布里德公布市內最新點算的無家可歸者數字,數據顯示,露宿帳篷和搭建物數量跌至5年來新低,顯示市府在解決無家可歸問題上持續取得進展,不過有商戶不覺得情況有改善。

截至今年4月底,市內無家可歸者的露宿帳篷和搭建物共有360個,較2023年7月的609個減少41%,當中182個是露宿帳篷,178個是搭建物,而全市只有9個營地有5個或以上的露宿帳蓬聚集。

在點算期內,市內沒有營地聚集了十個或以上帳篷,但這不代表未來不會出現這類大型無家可歸營地,而每當發現這類大型營地,市府會即時派員了解和硍進。

2024年迄今的平均數字,是2018年市府開始進行點算以來的最低數字。

市府轄下的健康街道營運中心(HSOC),持續為有需要人士提供住宿,以及清理市內的無家可歸營地,自2024年以來,HSOC已協助460名無家可歸者找到住宿。

另外,舊金山市內的永久支援房屋也新增更多床位和讓更多人入住,令空置率減至目標的7.1%。

去年9月,聯邦第9巡迴上訴法院裁定,任何拒絕接受住宿安排的無家可歸者,不能再被視為「非自願的無家可歸者」,這項裁決讓舊金山市府可以恢復清理市內的露宿帳篷和搭建物,自那時起,市內的帳篷數目持續下跌。

不過,有商戶不認為無家可歸者問題有改善,一名不願意上鏡、在Mission區經營汽車維修公司的老闆表示,根據以往經驗,無家可歸者帳篷,在逼遷之後的兩至三天會回到原來的位置,老闆認為,無家可歸問題不會解決,亦對員工的生命安全及街道衛生表示擔憂,安全問題亦影響他們的生意。

