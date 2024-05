【加州新聞】選民11月或要表決理財課程應否列入高中必修課（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一項關於「加州個人理財法案」有可能放上11月選票,由選民決定是否在高中必修金融知識課程。

「加州個人理財法案」要求2030年畢業生,開始將個人理財金融知識添加到高中畢業必修課。

這項法案是由矽谷商人Tim Ranzetta提出,獲得90萬的簽名支持,遠多於所需要的50多萬個選民簽名的門檻,一般預料經核對簽名後,這項提案應該可獲得足夠有效簽名,放在11月的選票。

加州個人理財法案的課程內容包括預算技巧、了解稅制、了解退休帳戶和投資選擇、信貸和掠奪性貸款行為的類型、防止身分盜竊、學生貸款。

銀行帳戶等等

2022年一項對全國成年人進行的調查顯示,近90%的人支持高中開設金融知識相關課程,幾乎同樣多的人希望自己在學生時代就有這樣的課。

根據數據,加州的平均信用卡債務為8,366美元,在全國排名第六,全國六分之一的借款人拖欠學生貸款。

不過還是有一些反對的聲音,反對者表示不是反對學生具備金融理財知識,而是因為他們質疑選民是否最有能力,決定課堂上的教學內容。

此外,高中生上課時數固定多了一堂必修課,是否等於要犧牲另一堂課,或是增加額外的課堂時數。

