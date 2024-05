【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間麥當勞快餐店員工日前發起罷工,原因是所屬的工會指控餐廳有老鼠出沒。

加州快餐店員工工會表示,在奧克蘭Jackson街1330號的麥當勞發起罷工,原因是餐廳有老鼠出沒。

根據工會在社交平台X上發文指,公司的管理層威脅他們,如果上報有老鼠就會解僱他們,他們目前已向加州職業安全與健康管理局(Cal OSHA)通報事件。

麥當勞公司方面回應指,涉事麥當勞場經營商的聲明稱,員工在安全的工作場所是重要事情,當他們意識到這個問題時,已經聯繫了害蟲控制中心。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。