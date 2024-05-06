【灣區新聞】舊金山市長推動新法案將市中心規劃為加州首個娛樂區（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週五宣布推動新法案，將舊金山市中心規劃為加州第一個娛樂區。

加州州參議員威善高（Scott Wiener）、布里德和市府經濟勞動力與發展辦公室，週五在Front街一家酒吧前面共同宣布一項新的立法，計劃在舊金山市中心建立加州第一個娛樂區（entertainment zone），允許餐館和酒吧在戶外活動，以及其他活動期間販售酒精飲料給消費者。

布里德說：「您基本上可以坐在餐廳前面角落，與朋友一起聚會，喝啤酒和聽音樂，不用經歷漫長過程申請噪音許可，這些戲劇化的東西。」

布里德預計將在下週二的市議會提出這項新法案，法案為成立娛樂區建立框架，修訂現有法規限制，允許娛樂區的運作。

目前劃定的範圍是舊金山Front街，介於California街和Sacramento街之間的路段，布里德希望此舉能找回舊金山昔日的活力。

布里德說：「有夜市、各種活動，有音樂，還有歡樂，在街上跳舞、大家一起開心，這就是我們要迎回來的活力。」

由於加州的酒精飲料管制法，對於酒精飲料有多項管制規定，例如在凌晨2點至6點之間出售或購買酒精飲料屬於輕罪，威善高提出的加州SB 76法案，去年已經獲得通過，在SB 76法案下，舊金山獲得授權，可以設立娛樂區，區內的餐廳和酒吧在活動期間可以營業，並販售酒精飲料。

如果市長提出的法案獲得市議會通過，舊金山將是加州首個設立娛樂區的城市。

威善高說：「舊金山在過去幾年受重創，尤其是市中心真的經歷掙扎，我們需要重新想像舊金山市中心，我們也不是第一個需要重新想像的市中心，先前下曼哈頓已經歷此過程，很多城市也都不得不打開心胸，應對未來何去何從。」

為了支持娛樂區和整個市中心活動，布里德也指示，經濟與勞動力發展辦公室啟動一項稱為ENRG的計劃，也就是娛樂與夜生活補助金計劃，提供高達5萬元，資助新的經濟振興項目，以支持新的活動、吸引顧客，並增加市中心的活動。

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