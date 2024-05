【灣區新聞】舊金山市長推動新法案將市中心規劃為加州首個娛樂區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週五宣布推動新法案,將舊金山市中心規劃為加州第一個娛樂區。

加州州參議員威善高(Scott Wiener)、布里德和市府經濟勞動力與發展辦公室,週五在Front街一家酒吧前面共同宣布一項新的立法,計劃在舊金山市中心建立加州第一個娛樂區(entertainment zone),允許餐館和酒吧在戶外活動,以及其他活動期間販售酒精飲料給消費者。

布里德說:「您基本上可以坐在餐廳前面角落,與朋友一起聚會,喝啤酒和聽音樂,不用經歷漫長過程申請噪音許可,這些戲劇化的東西。」

布里德預計將在下週二的市議會提出這項新法案,法案為成立娛樂區建立框架,修訂現有法規限制,允許娛樂區的運作。

目前劃定的範圍是舊金山Front街,介於California街和Sacramento街之間的路段,布里德希望此舉能找回舊金山昔日的活力。

布里德說:「有夜市、各種活動,有音樂,還有歡樂,在街上跳舞、大家一起開心,這就是我們要迎回來的活力。」

由於加州的酒精飲料管制法,對於酒精飲料有多項管制規定,例如在凌晨2點至6點之間出售或購買酒精飲料屬於輕罪,威善高提出的加州SB 76法案,去年已經獲得通過,在SB 76法案下,舊金山獲得授權,可以設立娛樂區,區內的餐廳和酒吧在活動期間可以營業,並販售酒精飲料。

如果市長提出的法案獲得市議會通過,舊金山將是加州首個設立娛樂區的城市。

威善高說:「舊金山在過去幾年受重創,尤其是市中心真的經歷掙扎,我們需要重新想像舊金山市中心,我們也不是第一個需要重新想像的市中心,先前下曼哈頓已經歷此過程,很多城市也都不得不打開心胸,應對未來何去何從。」

為了支持娛樂區和整個市中心活動,布里德也指示,經濟與勞動力發展辦公室啟動一項稱為ENRG的計劃,也就是娛樂與夜生活補助金計劃,提供高達5萬元,資助新的經濟振興項目,以支持新的活動、吸引顧客,並增加市中心的活動。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。