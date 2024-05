【灣區新聞】數據指奧克蘭暴力犯罪率下降 有意置業人士對奧克蘭未來感樂觀

【KTSF】

早前公佈的數據顯示,東灣奧克蘭(屋崙)全市整體的暴力犯罪率均有所下降,唯獨是搶劫案增加了超過一成,雖然有當地居民指,數據和現實並不相符,但也有正打算在奧克蘭置業的人說,對奧克蘭非常樂觀。

正打算搬家的Duke Sarkar和同伴,週六就來到奧克蘭看屋。

Duke說:「我們就是喜歡奧克蘭,喜歡這座城市,正在進行中的所有一切。」

Duke指,很喜歡奧克蘭,他說目前住在東灣San Ramon,打算搬到奧克蘭,並已經看房超過一個月。

Duke說:「我們想要鄰近舊金山,但又不希望太近,而我們又喜歡奧克蘭的氛圍。」

Duke指他有留意到奧克蘭的犯罪率,但他有住在這裡的朋友告訴他很多正面的消息,他們幾乎每星期至少到奧克蘭一次。

Duke說:「我認為奧克蘭很多時候只是名聲不好而已。」

他說,看到與去年同期相比,兇殺案和入室盜竊案均有所下降,很令人鼓舞,他預期犯罪率會進一步下降,因為如今他們可能在這裡置業,需要花費超過100萬美元。

他說在這裡未來有可能會住十年,而他們的父母也會來這裡探望他們,所以他們確實想找一個安全的地區居住。

Duke說:「我希望奧克蘭能變得更好,現在發生很多事情,例如爆竊和偷車年。」

與Duke不一樣,Shelby Tipton是土生土長的奧克蘭人,她說犯罪一直是奧克蘭的問題,並且在過去幾年變得嚴重,即使犯罪的統計數據有所下降,但感覺仍然很差。

她說,只是案件沒有被報導,而就像沒有發生事情一樣,只是大家聽少了。

她希望市府官員和警察採取更多行動,令她的兩個孩子能夠在安全的環境中成長。

Shelby說:「這是我們的城市,我們不能放棄它,希望我們能採取行動解決問題年。」

Shelby並不是少數,很多人仍然很喜歡奧克蘭,對當地有信心,就好像Duke。

Duke說:「我對奧克蘭非常樂觀,我認為這座城市有很大的希望和潛力年。」

奧克蘭市長盛桃認為,市府的公共安全策略奏效,改善了當地的治安,包括最近重啟的社區停火計畫,主動和社區的危險人物溝通,預防暴力犯罪,以及州長紐森的協助,調派加州公路巡警(CHP)到奧克蘭幫忙執法。

