【灣區新聞】數據指奧克蘭暴力犯罪率下降 有意置業人士對奧克蘭未來感樂觀

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早前公佈的數據顯示，東灣奧克蘭（屋崙）全市整體的暴力犯罪率均有所下降，唯獨是搶劫案增加了超過一成，雖然有當地居民指，數據和現實並不相符，但也有正打算在奧克蘭置業的人說，對奧克蘭非常樂觀。

早前公佈數據顯示，東灣奧克蘭全市整體的暴力犯罪率均有所下降，與去年相比，兇殺案下跌1成7，入室盜竊和汽車爆竊案更下降了5成，不過唯獨搶劫案就增加了1成1。

正打算搬家的Duke Sarkar和同伴，週六就來到奧克蘭看屋。

Duke說：「我們就是喜歡奧克蘭，喜歡這座城市，正在進行中的所有一切。」

Duke指，很喜歡奧克蘭，他說目前住在東灣San Ramon，打算搬到奧克蘭，並已經看房超過一個月。

Duke說：「我們想要鄰近舊金山，但又不希望太近，而我們又喜歡奧克蘭的氛圍。」

Duke指他有留意到奧克蘭的犯罪率，但他有住在這裡的朋友告訴他很多正面的消息，他們幾乎每星期至少到奧克蘭一次。

Duke說：「我認為奧克蘭很多時候只是名聲不好而已。」

他說，看到與去年同期相比，兇殺案和入室盜竊案均有所下降，很令人鼓舞，他預期犯罪率會進一步下降，因為如今他們可能在這裡置業，需要花費超過100萬美元。

他說在這裡未來有可能會住十年，而他們的父母也會來這裡探望他們，所以他們確實想找一個安全的地區居住。

Duke說：「我希望奧克蘭能變得更好，現在發生很多事情，例如爆竊和偷車年。」

與Duke不一樣，Shelby Tipton是土生土長的奧克蘭人，她說犯罪一直是奧克蘭的問題，並且在過去幾年變得嚴重，即使犯罪的統計數據有所下降，但感覺仍然很差。

她說，只是案件沒有被報導，而就像沒有發生事情一樣，只是大家聽少了。

她希望市府官員和警察採取更多行動，令她的兩個孩子能夠在安全的環境中成長。

Shelby說：「這是我們的城市，我們不能放棄它，希望我們能採取行動解決問題年。」

Shelby並不是少數，很多人仍然很喜歡奧克蘭，對當地有信心，就好像Duke。

Duke說：「我對奧克蘭非常樂觀，我認為這座城市有很大的希望和潛力年。」

奧克蘭市長盛桃認為，市府的公共安全策略奏效，改善了當地的治安，包括最近重啟的社區停火計畫，主動和社區的危險人物溝通，預防暴力犯罪，以及州長紐森的協助，調派加州公路巡警（CHP）到奧克蘭幫忙執法。

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