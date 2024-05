【KTSF】

週六晚有一輛汽車高速撞上白宮週圍的安全護欄,司機當場死亡,當局初步認為純粹是一宗交通事故,不存在威脅或公共安全問題。

根據華盛頓特區警方指,事發在週六晚東岸時間深夜10時半,一輛汽車高速撞上白宮週圍的安全護欄。

特勤局在聲明中表示,警員趕到現場後,為車內的男司機進行急救無效,司機當場宣告死亡,對白宮沒有構成任何威脅,並表示這宗致命事故將由華盛頓特區警方接手,而特勤局也會繼續調查事故。

當局尚未公布男司機的身份,據美聯社報導,總統拜登在週末訪問特拉華州,事故發生時,總統不在華盛頓特區。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。