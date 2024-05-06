【灣區新聞】北灣Fairfield附近80號公路發生警匪對 匪徒吞槍自殺危殆

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上週五交通繁忙時段，在北灣Fairfield附近80號州際公路夾680公路，發生約3小時的警匪對峙，疑犯最終吞槍企圖自殺，警方最初曾經誤報疑犯已經死亡的信息，後來更正指他目前情況危殆。

上週五正在公路上的司機Colleen Knapp，決定將車泊在路邊等待路面暢通。

北灣Fairfield附近，80號州際公路夾680公路，上週五下午3時45分左右，來往行車線都封閉。

事件的起因是中午北灣Santa Rosa高速公路發生槍擊案，匪徒涉嫌在北灣Windsor市向一輛SUV汽車開槍，涉事SUV的女司機沒有受傷，當局經調查後指雙方並不認識，亦沒有發生任何挑釁行為，初步認為是隨機犯案，開槍的動機仍然調查中。

警方隨後在東灣Richmond市80號公路發現早前開槍的匪徒，並展開追逐、追捕横跨足足四個縣，最終在近Fairfield附近的80號公路上成功攔截，雙方在公路上一度對峙，警方後來出動特警隊，兩輛重型武裝車包圍匪徒的汽車。

高空拍攝的片段見到，匪徒駕駛的私家車，後面車窗有彈孔，未知是匪徒從車裡開槍，還是有人從外面向汽車開槍。

特警隊後來慢慢迫近涉事汽車，由於汽車的玻璃窗是黑色，當局一度砸碎後窗玻璃以看清車內狀況，警方甚至向車內發射了幾枚閃光彈，但沒有進展。

據加州公路巡警指，匪徒在車上戴著防毒面具。

警方發現匪徒在車內企圖吞槍自殺，隨即由救護車帶走，涉事的路段亦在6時44分左右陸續重開。

警方早前向外發佈該名匪徒已經死亡，之後更正指他情況危殆。

塞在路上的司機很多都不知道發生甚麼事，有人以為是交通局進行修路工程。

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