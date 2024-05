【灣區新聞】北灣Fairfield附近80號公路發生警匪對 匪徒吞槍自殺危殆

【KTSF】

上週五交通繁忙時段,在北灣Fairfield附近80號州際公路夾680公路,發生約3小時的警匪對峙,疑犯最終吞槍企圖自殺,警方最初曾經誤報疑犯已經死亡的信息,後來更正指他目前情況危殆。

上週五正在公路上的司機Colleen Knapp,決定將車泊在路邊等待路面暢通。

北灣Fairfield附近,80號州際公路夾680公路,上週五下午3時45分左右,來往行車線都封閉。

事件的起因是中午北灣Santa Rosa高速公路發生槍擊案,匪徒涉嫌在北灣Windsor市向一輛SUV汽車開槍,涉事SUV的女司機沒有受傷,當局經調查後指雙方並不認識,亦沒有發生任何挑釁行為,初步認為是隨機犯案,開槍的動機仍然調查中。

警方隨後在東灣Richmond市80號公路發現早前開槍的匪徒,並展開追逐、追捕横跨足足四個縣,最終在近Fairfield附近的80號公路上成功攔截,雙方在公路上一度對峙,警方後來出動特警隊,兩輛重型武裝車包圍匪徒的汽車。

高空拍攝的片段見到,匪徒駕駛的私家車,後面車窗有彈孔,未知是匪徒從車裡開槍,還是有人從外面向汽車開槍。

特警隊後來慢慢迫近涉事汽車,由於汽車的玻璃窗是黑色,當局一度砸碎後窗玻璃以看清車內狀況,警方甚至向車內發射了幾枚閃光彈,但沒有進展。

據加州公路巡警指,匪徒在車上戴著防毒面具。

警方發現匪徒在車內企圖吞槍自殺,隨即由救護車帶走,涉事的路段亦在6時44分左右陸續重開。

警方早前向外發佈該名匪徒已經死亡,之後更正指他情況危殆。

塞在路上的司機很多都不知道發生甚麼事,有人以為是交通局進行修路工程。

