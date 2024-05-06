【活得更健康】壓力如何影響心臟健康

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【KTSF 古琳嘉報導】

現代人經常會感覺有壓力，壓力除了會影響精神健康，其實對於心臟也會造成健康風險，本集的活得更健康，帶您關注壓力會如何影響心臟健康。

對於現代人來說，壓力無所不在，適量的壓力或許會帶來正面的刺激，不過長期的壓力，可能會對健康有危害。

Kaiser Permanente舊金山中文門診部醫生許育文說：「長期的慢性壓力，會對您的身體，包括您的心臟，會產生很多負面的影響，比如說長期處於壓力的人，很容易患上高血壓，而且處於壓力的人，也會做一些不健康的行為。」

談到壓力，一般人可能更專注於壓力對精神健康的影響，不過醫生提醒，壓力對於心臟健康也會有風險，這跟壓力導致的生活習慣有關。

許育文醫生說：「比如說，我必須要喝酒來減緩我的壓力，所以我才能夠睡覺，還有就是有的人有吸菸，或者有的人會吃很多不健康的食物，或者嗜甜是引起睡眠不足，這些都可以引起心臟病，或者中風的危險性，特別是我們華人中風的危險性。」

許育文醫生是負責中文門診，對於華人患者的臨床經驗豐富，她解釋為什麼壓力會引起華人中風的危險性。

許育文醫生說：「壓力會引起高血壓，高血壓是中風的一個非常非常大的危險因素，而且壓力大了會影響您的身體，產生一種激素，這種激素叫做腎上腺素，這種腎上腺素是增加您的呼吸心跳，以及血壓升高的一個很常見的激素，那我們常說的中國人三高，血壓高、膽固醇高、糖尿高，這都是引起三高的一個，心臟跟那個腦血管中風的一個危險因素。」

很多時候即使不覺得有壓力，但是身體會出現一些反應，最常見的反應有哪些呢？

許育文醫生說：「我們在門診見了非常多，就是頭痛還有就是胸口痛，還有就是胃痛，還有有的人會產生皮疹。」

醫生表示，壓力無法避免，但是是可以管理的，方法有很多，包括定期鍛鍊。

許育文醫生說：「我們建議您一個星期有150分鐘的中度鍛鍊，當然青少年、青少年也是有壓力，青少年我們是建議，如果您每天有大概60分鐘一個小時的中度運動，成年人那你可以從150分鐘到300分鐘，每一週有中度的運動，或者是75到150分鐘的強力運動，所以你說好像300分鐘是很長時間，您不要這麼覺得很可怕，你可以每天半個小時中度運動就可以了。」

除了定期鍛鍊，管理壓力還有其他方式，包括充足的睡眠，多與朋友和家人聯繫，適當與人溝通，健康的飲食，甚至養成寫下感恩心情的習慣，做一些讓自己真正覺得快樂的事情，也可以試試冥想或打坐，都可以放鬆心情、減輕壓力。

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