【活得更健康】壓力如何影響心臟健康

【KTSF 古琳嘉報導】

現代人經常會感覺有壓力,壓力除了會影響精神健康,其實對於心臟也會造成健康風險,本集的活得更健康,帶您關注壓力會如何影響心臟健康。

對於現代人來說,壓力無所不在,適量的壓力或許會帶來正面的刺激,不過長期的壓力,可能會對健康有危害。

Kaiser Permanente舊金山中文門診部醫生許育文說:「長期的慢性壓力,會對您的身體,包括您的心臟,會產生很多負面的影響,比如說長期處於壓力的人,很容易患上高血壓,而且處於壓力的人,也會做一些不健康的行為。」

談到壓力,一般人可能更專注於壓力對精神健康的影響,不過醫生提醒,壓力對於心臟健康也會有風險,這跟壓力導致的生活習慣有關。

許育文醫生說:「比如說,我必須要喝酒來減緩我的壓力,所以我才能夠睡覺,還有就是有的人有吸菸,或者有的人會吃很多不健康的食物,或者嗜甜是引起睡眠不足,這些都可以引起心臟病,或者中風的危險性,特別是我們華人中風的危險性。」

許育文醫生是負責中文門診,對於華人患者的臨床經驗豐富,她解釋為什麼壓力會引起華人中風的危險性。

許育文醫生說:「壓力會引起高血壓,高血壓是中風的一個非常非常大的危險因素,而且壓力大了會影響您的身體,產生一種激素,這種激素叫做腎上腺素,這種腎上腺素是增加您的呼吸心跳,以及血壓升高的一個很常見的激素,那我們常說的中國人三高,血壓高、膽固醇高、糖尿高,這都是引起三高的一個,心臟跟那個腦血管中風的一個危險因素。」

很多時候即使不覺得有壓力,但是身體會出現一些反應,最常見的反應有哪些呢?

許育文醫生說:「我們在門診見了非常多,就是頭痛還有就是胸口痛,還有就是胃痛,還有有的人會產生皮疹。」

醫生表示,壓力無法避免,但是是可以管理的,方法有很多,包括定期鍛鍊。

許育文醫生說:「我們建議您一個星期有150分鐘的中度鍛鍊,當然青少年、青少年也是有壓力,青少年我們是建議,如果您每天有大概60分鐘一個小時的中度運動,成年人那你可以從150分鐘到300分鐘,每一週有中度的運動,或者是75到150分鐘的強力運動,所以你說好像300分鐘是很長時間,您不要這麼覺得很可怕,你可以每天半個小時中度運動就可以了。」

除了定期鍛鍊,管理壓力還有其他方式,包括充足的睡眠,多與朋友和家人聯繫,適當與人溝通,健康的飲食,甚至養成寫下感恩心情的習慣,做一些讓自己真正覺得快樂的事情,也可以試試冥想或打坐,都可以放鬆心情、減輕壓力。

