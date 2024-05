【灣區新聞】海灣大橋燈飾料明年3月再次回歸

【KTSF】

自去年春季消失了的海灣大橋(Bay Bridge)燈飾,當局計劃明年的3月再次重新回歸,並且會使用更多的LED燈,會比以往更加明亮。

海灣大橋藝術燈裝置的創始人Ben Davis表示,十年來,海灣大橋的燈飾,為舊金山的夜空帶來了色彩,但是燈飾自2023年春季消失了。

燈飾最初在2013年裝置,原本是為期兩年的展覽,最終變成了十年,但隨著時間飛逝,許多燈泡耗損,失去了過往的光芒。

Davis說,海灣大橋對電子設備而言,是一個非常惡劣的環境,他說雖然困難,但不想燈飾被遺忘,最終決定負起責任,先將它們拆下來,再重新設計安裝,新的燈飾將禁得起時間的考驗,在海灣大橋旁燦爛發光。

這個稱為Bay Lights 360 的新裝置,將配裝5萬個LED燈,是原來數量的兩倍。

Davis指,新的燈飾會環繞大橋兩側,屆時不僅可以從舊金山和北灣看到它,而是整個灣區都有可能看到。

負責這個藝術燈裝置的非弁利組織是透過籌款,籌集了超過150萬美元,這筆資金完全來自民眾、捐贈者和社區,而不是來自市府或企業。

該組織仍需時建造材料,希望將於秋季開始安裝燈飾,預計將於2025年3月左右再次亮起。

