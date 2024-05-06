【灣區新聞】海灣大橋燈飾料明年3月再次回歸

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

自去年春季消失了的海灣大橋（Bay Bridge）燈飾，當局計劃明年的3月再次重新回歸，並且會使用更多的LED燈，會比以往更加明亮。

海灣大橋藝術燈裝置的創始人Ben Davis表示，十年來，海灣大橋的燈飾，為舊金山的夜空帶來了色彩，但是燈飾自2023年春季消失了。

燈飾最初在2013年裝置，原本是為期兩年的展覽，最終變成了十年，但隨著時間飛逝，許多燈泡耗損，失去了過往的光芒。

Davis說，海灣大橋對電子設備而言，是一個非常惡劣的環境，他說雖然困難，但不想燈飾被遺忘，最終決定負起責任，先將它們拆下來，再重新設計安裝，新的燈飾將禁得起時間的考驗，在海灣大橋旁燦爛發光。

這個稱為Bay Lights 360 的新裝置，將配裝5萬個LED燈，是原來數量的兩倍。

Davis指，新的燈飾會環繞大橋兩側，屆時不僅可以從舊金山和北灣看到它，而是整個灣區都有可能看到。

負責這個藝術燈裝置的非弁利組織是透過籌款，籌集了超過150萬美元，這筆資金完全來自民眾、捐贈者和社區，而不是來自市府或企業。

該組織仍需時建造材料，希望將於秋季開始安裝燈飾，預計將於2025年3月左右再次亮起。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。