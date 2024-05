【KTSF】

蘋果公司表示,正在努力解決導致某些iPhone型號鬧鐘不會發出聲音的問題。

某些iPhone用戶在社交平台上表示,他們睡過頭了,因為他們在手機上設立的鬧鐘時間,並無發出聲響。

蘋果向NBC電視台新聞部表示,它正在努力解決這個問題,但尚不清楚有多少iPhone用戶受到影響。

同時一些用戶表示關閉「注意力感知功能」,有助於解決問題。

該功能可讓iPhone檢查是否有人在看他們的電子設備,如果有人在看,手機就會降低傳送通知的提示聲。

