【灣區新聞】舊金山灣景區的方李邦琴社區農場舉行啟動儀式（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國農業部(USDA)啟動的城市農業計劃,在加州的兩個城市服務中心,在技術和財政上幫助城市農場服務社區,其中一個就是位於舊金山灣景區的方李邦琴社區農場,週五在這個地點舉行啟動儀式。

這一排排翠綠的蔬菜,是灣景區的居民親手種植的方李邦琴社區農場,和洛杉磯Compton市的另外一個社區農場,被美國農業部選為在種植、處理和銷售方面,提供技術與財政協助的社區農場,這些社區農場可以是在社區花園、屋頂,甚至是戶內或水耕法的設施。

舊金山市長布里德說:「方李邦琴社區農場不單為附近社區服務,這個農場也是一個社區橋樑,讓大家團聚在一起的方式,特別是在疫情期間,建立了社區彈性和自立,給人們一個種植自己食物的機會。」

舊金山市議員華頌善(Shamann Walton)說:「這告訴大家能夠在自己的社區,解決食物不足問題的重要性,特別是現在這些給我們養生農業物品的價格令人不可思議,但要是我們能夠在社區中開發農場和種植我們的食物,我們就能夠養活整個社區。」

國家食品與農業研究所加州執行主任Blong Xiong說:「你要是看這些農場的服務對象,歷來一般是少數族裔,所以這個計劃應該被聯邦政府推舉,尤其是在COVID疫情期間,傳統農業貨品無法運送到有需要的社區中。」

方李邦琴社區農場現在一年為有需要的社區人士提供15,000磅的食物,當局目前正幫助更多的社區農場在美國農業部登記。

