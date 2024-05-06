【灣區新聞】舊金山灣景區的方李邦琴社區農場舉行啟動儀式（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

美國農業部（USDA）啟動的城市農業計劃，在加州的兩個城市服務中心，在技術和財政上幫助城市農場服務社區，其中一個就是位於舊金山灣景區的方李邦琴社區農場，週五在這個地點舉行啟動儀式。

這一排排翠綠的蔬菜，是灣景區的居民親手種植的方李邦琴社區農場，和洛杉磯Compton市的另外一個社區農場，被美國農業部選為在種植、處理和銷售方面，提供技術與財政協助的社區農場，這些社區農場可以是在社區花園、屋頂，甚至是戶內或水耕法的設施。

舊金山市長布里德說：「方李邦琴社區農場不單為附近社區服務，這個農場也是一個社區橋樑，讓大家團聚在一起的方式，特別是在疫情期間，建立了社區彈性和自立，給人們一個種植自己食物的機會。」

舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）說：「這告訴大家能夠在自己的社區，解決食物不足問題的重要性，特別是現在這些給我們養生農業物品的價格令人不可思議，但要是我們能夠在社區中開發農場和種植我們的食物，我們就能夠養活整個社區。」

國家食品與農業研究所加州執行主任Blong Xiong說：「你要是看這些農場的服務對象，歷來一般是少數族裔，所以這個計劃應該被聯邦政府推舉，尤其是在COVID疫情期間，傳統農業貨品無法運送到有需要的社區中。」

方李邦琴社區農場現在一年為有需要的社區人士提供15,000磅的食物，當局目前正幫助更多的社區農場在美國農業部登記。

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