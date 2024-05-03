【加州新聞】加州房屋保險漲價幅度驚人 甚麼原因造成（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 古琳嘉報導】

加州有愈來愈多的消費者在收到房屋保險續期帳單時，發現漲價幅度驚人，甚至有屋主被拒保，到底是甚麼原因導致保單價格飆漲？有甚麼方法可以買到可負擔的房屋保險？本台為您專訪了負責監管保險公司的加州保險局的高層官員，了解當前的情況並提供建議。

加州是全美最大的物業保險市場，有將近九百萬個，對於屋主來說，房屋保險是強制性，有房產就一定要購買保險，不過今年以來不斷有業主收到房屋保險續期保單時，發現保費漲幅驚人，甚至出現翻倍的情況。

加州保險局副保險專員Michael Soller說：「我們都在經歷全國各地發生的一些事情，例如野火和風暴造成的災難性損失不斷增加，以及通漲的影響，這就是所有消費者、屋主和商業都在經歷的。」

Soller指出，保險公司是營利機構，必須要能負擔未來的理賠，他點出加州因為山火和冬季風暴造成的損失，是造成保費漲價的重要因素。

Soller說：「這確實是加州正在發生的事情，在Santa Cruz以及北加州的山火，自2017年和2018年這些毀滅性山火，年復一年，導致了更高的成本。」

但是這些損失並非平均分配給所有屋主，而是要看每間房屋未來的風險如何，Soller也針對灣區的情況，解釋保險保費飆漲的原因。

Soller說：「這種情況特別會發生在那些住在有山火風險地區的人，保費急劇上升，而舊金山市中心或中半島等其他地區，則可能不會看到變化。」

也有消費者質疑，住家附近並沒有森林，卻還是保費翻倍，Soller則回應表示，任何小細節都可能是漲價因素，要看保險公司如何認定。

那麼這些飆漲的保費，政府能不能出面制止呢？

Soller表示，儘管加州保險局是保險公司的監管單位，決定是否批准保費的調漲，不過加州法律並未限制保險公司的漲幅，也沒有規定保險公司必須承保，監管當局要兼顧保險公司和投保人的權益。

Soller說：「根據加州法律，保險公司可以自由設定任何水平的費率，我們部門會徹底審查這些費率，以確保加州人的保費不會過高，並確保能保留保險，而保險公司能保持償付能力，支付未來的索賠。」

Soller指出，加州保險局理解保費標漲，對消費者造成壓力，保險專員Ricardo Lara去年開始已經著手推動加州保險可持續策略，讓保險更容易負擔，包括通過新的規定，要求保險公司向保戶詳細說明漲價原因，以及提供山火安全折扣等，今年的目標則是要讓加州民眾，更容易取得保險。

Soller說：「我們正在實施新的改變，讓保險更易取得，而此舉是我們實現可負擔的途徑，在競爭激烈的市場中，讓保險更容易取得，是我們降低每個人的成本的方法。」

不過已經收到飆漲的保費，或是不幸被拒保的屋主，現在又該怎麼辦呢？

Soller說：「光是去買保險是不夠的，你真的必須去尋找它，這意味著聯繫代理商和經紀人尋找其他可能不是知名的公司，有許多公司仍在加州承保，其中一些不是大品牌，有一兩家公司已經停止制定新政策，但也還是有些公司還有在承保的。」

加州保險局的網站上有提供免費的保險搜尋工具，可以用語言或郵遞區號來搜尋適合自己的保險經紀，詳請可以上加州保險局網站，或是撥打熱線電話查詢，號碼是800-927-4357。

Soller也透露，加州保險局期望在年底前出台新的規定，以便吸引更多保險公司進入加州市場，有更多公司競爭之後，價錢自然就會更有下降空間。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。