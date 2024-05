【加州新聞】加州房屋保險漲價幅度驚人 甚麼原因造成（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州有愈來愈多的消費者在收到房屋保險續期帳單時,發現漲價幅度驚人,甚至有屋主被拒保,到底是甚麼原因導致保單價格飆漲?有甚麼方法可以買到可負擔的房屋保險?本台為您專訪了負責監管保險公司的加州保險局的高層官員,了解當前的情況並提供建議。

加州是全美最大的物業保險市場,有將近九百萬個,對於屋主來說,房屋保險是強制性,有房產就一定要購買保險,不過今年以來不斷有業主收到房屋保險續期保單時,發現保費漲幅驚人,甚至出現翻倍的情況。

加州保險局副保險專員Michael Soller說:「我們都在經歷全國各地發生的一些事情,例如野火和風暴造成的災難性損失不斷增加,以及通漲的影響,這就是所有消費者、屋主和商業都在經歷的。」

Soller指出,保險公司是營利機構,必須要能負擔未來的理賠,他點出加州因為山火和冬季風暴造成的損失,是造成保費漲價的重要因素。

Soller說:「這確實是加州正在發生的事情,在Santa Cruz以及北加州的山火,自2017年和2018年這些毀滅性山火,年復一年,導致了更高的成本。」

但是這些損失並非平均分配給所有屋主,而是要看每間房屋未來的風險如何,Soller也針對灣區的情況,解釋保險保費飆漲的原因。

Soller說:「這種情況特別會發生在那些住在有山火風險地區的人,保費急劇上升,而舊金山市中心或中半島等其他地區,則可能不會看到變化。」

也有消費者質疑,住家附近並沒有森林,卻還是保費翻倍,Soller則回應表示,任何小細節都可能是漲價因素,要看保險公司如何認定。

那麼這些飆漲的保費,政府能不能出面制止呢?

Soller表示,儘管加州保險局是保險公司的監管單位,決定是否批准保費的調漲,不過加州法律並未限制保險公司的漲幅,也沒有規定保險公司必須承保,監管當局要兼顧保險公司和投保人的權益。

Soller說:「根據加州法律,保險公司可以自由設定任何水平的費率,我們部門會徹底審查這些費率,以確保加州人的保費不會過高,並確保能保留保險,而保險公司能保持償付能力,支付未來的索賠。」

Soller指出,加州保險局理解保費標漲,對消費者造成壓力,保險專員Ricardo Lara去年開始已經著手推動加州保險可持續策略,讓保險更容易負擔,包括通過新的規定,要求保險公司向保戶詳細說明漲價原因,以及提供山火安全折扣等,今年的目標則是要讓加州民眾,更容易取得保險。

Soller說:「我們正在實施新的改變,讓保險更易取得,而此舉是我們實現可負擔的途徑,在競爭激烈的市場中,讓保險更容易取得,是我們降低每個人的成本的方法。」

不過已經收到飆漲的保費,或是不幸被拒保的屋主,現在又該怎麼辦呢?

Soller說:「光是去買保險是不夠的,你真的必須去尋找它,這意味著聯繫代理商和經紀人尋找其他可能不是知名的公司,有許多公司仍在加州承保,其中一些不是大品牌,有一兩家公司已經停止制定新政策,但也還是有些公司還有在承保的。」

加州保險局的網站上有提供免費的保險搜尋工具,可以用語言或郵遞區號來搜尋適合自己的保險經紀,詳請可以上加州保險局網站,或是撥打熱線電話查詢,號碼是800-927-4357。

Soller也透露,加州保險局期望在年底前出台新的規定,以便吸引更多保險公司進入加州市場,有更多公司競爭之後,價錢自然就會更有下降空間。

