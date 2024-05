【灣區新聞】疫情重創華埠老字號生意 老闆絕處逢生成功轉型（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠一間有將近40年歷史的老字號,雖然疫情重創這家老字號的生意,但它沒有倒下來,反而成功轉型,至今仍然屹立不倒。

這是舊金山華埠唯一一間超市,裡面有水晶吊燈,有紅雙喜的主家席和主舞台。

新亞洲老闆蘇漢強說:「由二樓看下去多麼的寬敞,有水晶燈,樓底又夠高,亞洲園到新亞洲的結晶品來的,有亞洲園就已經有這些水晶燈,幾十年了。」

每個行業都有它的旺季,對於華埠的大酒樓來說,每年頭幾個月都很重要。

蘇漢強說:「每年有三、四個月時間擺春宴,春宴很重要的是,培養我們海外鄉親鄉里,大家有人情、友情、親情,大家去建立一個溝通的渠道。」

這本是餐館2020年的日程表,記載所有春宴和訂位的細節,華協已經有74圍。

2020年3月一場前所未見的疫情,使華埠的大酒樓,在原本最繁忙的時節要突然停頓下來。

蘇漢強說:「2020年3月全部要停,停的情況下,我們應該如何生存,員工,一大班人,當時很惆悵,也很徬徨,為什麼呢?全部的餐館都要停,我們接下的春宴,本來有60圍的,減少到30多圍,跟著下去浪費許多食物,當時眼淚在心裡流,要倒20多桶食物,對我們影響很大。」

絕處逢生,對有些人來說,危機可以成為轉機。

蘇漢強說:「轉型做超市,因為當時我天天都要買菜,不能上街,又話要在家裡煮,因為所有餐館都關門,我看到唯一可以經營的就是超市,整條Stockton街,所有超市都要排隊,所有人都要去購物,自己新亞洲有這麼大的地方,有這麼好的硬件,我們也需要生存,員工停手就停口,我們不如轉型,利用這地方經營超市。」

根據舊金山小商業局老字號名冊的資料,亞洲園酒樓創立於1987年,由易氏家族經營,直到2000年,由現時的老闆蘇漢強接手。

蘇漢強說:「我真的移民來美國的時候是1995年,2000年機緣巧合下,接手來做新亞洲,對我來說是很大挑戰,因為我都不是幹這行的,我是從事進出口的,所以說是挑戰,那就挑戰一下吧,趁當時還年輕。」

蘇漢強說:「從前在香港拿回來的這些豆腐花桶,一碗一碗舀出來,這個盤有幾十年了,是從前的點心師傅用的,醃鳳爪和排骨,以及用來和餡的,這個盤起碼有40年以上的歷史,這些是賣點心的車,我們會放蠟(點火),加些水,然後放一籠一籠的點心。」

當年的新亞洲,經常筵開一百幾十圍,這個運送餐點的升降機貨如輪轉,功不可沒,這些茶杯現在閒置著,想當年多少人用它們來嘆茶,一盅幾件。

華協中心項目主任陳詩欣說:「我小時候很多時候星期六、日來這裡,當時叫做亞洲園飲茶的,和外公坐在那邊。」

陳詩欣是華協中心的職員,現在負責將新亞洲發展為可負擔房屋,並且會保留酒樓和宴會廳。

陳詩欣說:「對於華埠來說,酒樓和酒家就等於家人去吃飯,現在越來越少,蘇先生轉型了新亞洲做超市之後,只剩下康年。」

蘇漢強說:「這是集體回憶,就在這個位置,當時的白蘭姐,李孟賢市長,這是現任副總統賀錦麗,當時是地檢官,懷緬吧,有些人現在已經很老,有些人已經不在了。」

蘇漢強續道:「這些旗一開始已經有,新亞洲的特色,有幾枝旗,這盞從前是燈來的,這盞燈也是古董,這個燈箱希望保留,但也需要有改進,因為是新的大廈,到時看怎樣設計,這張是諮客台以及宴會的講台。」

從華埠最大的酒樓和宴會廳,轉型到華埠最大的超市。

蘇漢強說:「希望再有這麼大型的餐館,有個聚腳點,讓鄉親鄉里和社團,有更大更舒適的地方聚會。」

轉型再轉型,蘇漢強的心得是適者生存,他的願望是新亞洲的名字可以保留下去,這個老字號的傳統,可以承傳下去。

