【灣區新聞】疫情重創華埠老字號生意 老闆絕處逢生成功轉型（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠一間有將近40年歷史的老字號，雖然疫情重創這家老字號的生意，但它沒有倒下來，反而成功轉型，至今仍然屹立不倒。

這是舊金山華埠唯一一間超市，裡面有水晶吊燈，有紅雙喜的主家席和主舞台。

新亞洲老闆蘇漢強說：「由二樓看下去多麼的寬敞，有水晶燈，樓底又夠高，亞洲園到新亞洲的結晶品來的，有亞洲園就已經有這些水晶燈，幾十年了。」

每個行業都有它的旺季，對於華埠的大酒樓來說，每年頭幾個月都很重要。

蘇漢強說：「每年有三、四個月時間擺春宴，春宴很重要的是，培養我們海外鄉親鄉里，大家有人情、友情、親情，大家去建立一個溝通的渠道。」

這本是餐館2020年的日程表，記載所有春宴和訂位的細節，華協已經有74圍。

2020年3月一場前所未見的疫情，使華埠的大酒樓，在原本最繁忙的時節要突然停頓下來。

蘇漢強說：「2020年3月全部要停，停的情況下，我們應該如何生存，員工，一大班人，當時很惆悵，也很徬徨，為什麼呢？全部的餐館都要停，我們接下的春宴，本來有60圍的，減少到30多圍，跟著下去浪費許多食物，當時眼淚在心裡流，要倒20多桶食物，對我們影響很大。」

絕處逢生，對有些人來說，危機可以成為轉機。

蘇漢強說：「轉型做超市，因為當時我天天都要買菜，不能上街，又話要在家裡煮，因為所有餐館都關門，我看到唯一可以經營的就是超市，整條Stockton街，所有超市都要排隊，所有人都要去購物，自己新亞洲有這麼大的地方，有這麼好的硬件，我們也需要生存，員工停手就停口，我們不如轉型，利用這地方經營超市。」

根據舊金山小商業局老字號名冊的資料，亞洲園酒樓創立於1987年，由易氏家族經營，直到2000年，由現時的老闆蘇漢強接手。

蘇漢強說：「我真的移民來美國的時候是1995年，2000年機緣巧合下，接手來做新亞洲，對我來說是很大挑戰，因為我都不是幹這行的，我是從事進出口的，所以說是挑戰，那就挑戰一下吧，趁當時還年輕。」

蘇漢強說：「從前在香港拿回來的這些豆腐花桶，一碗一碗舀出來，這個盤有幾十年了，是從前的點心師傅用的，醃鳳爪和排骨，以及用來和餡的，這個盤起碼有40年以上的歷史，這些是賣點心的車，我們會放蠟（點火），加些水，然後放一籠一籠的點心。」

當年的新亞洲，經常筵開一百幾十圍，這個運送餐點的升降機貨如輪轉，功不可沒，這些茶杯現在閒置著，想當年多少人用它們來嘆茶，一盅幾件。

華協中心項目主任陳詩欣說：「我小時候很多時候星期六、日來這裡，當時叫做亞洲園飲茶的，和外公坐在那邊。」

陳詩欣是華協中心的職員，現在負責將新亞洲發展為可負擔房屋，並且會保留酒樓和宴會廳。

陳詩欣說：「對於華埠來說，酒樓和酒家就等於家人去吃飯，現在越來越少，蘇先生轉型了新亞洲做超市之後，只剩下康年。」

蘇漢強說：「這是集體回憶，就在這個位置，當時的白蘭姐，李孟賢市長，這是現任副總統賀錦麗，當時是地檢官，懷緬吧，有些人現在已經很老，有些人已經不在了。」

蘇漢強續道：「這些旗一開始已經有，新亞洲的特色，有幾枝旗，這盞從前是燈來的，這盞燈也是古董，這個燈箱希望保留，但也需要有改進，因為是新的大廈，到時看怎樣設計，這張是諮客台以及宴會的講台。」

從華埠最大的酒樓和宴會廳，轉型到華埠最大的超市。

蘇漢強說：「希望再有這麼大型的餐館，有個聚腳點，讓鄉親鄉里和社團，有更大更舒適的地方聚會。」

轉型再轉型，蘇漢強的心得是適者生存，他的願望是新亞洲的名字可以保留下去，這個老字號的傳統，可以承傳下去。

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