【全國新聞】警方到洛杉磯加大清場 至少130人被捕

加州大學洛杉磯分校的示威與反示威,演變成親巴勒斯坦陣營與親以色列陣營的打鬥,引發各方的關注,警方週四介入清場,拆走親巴勒斯坦示威者的帳篷,期間遇到反抗,有至少130人被捕。

而週三晚親巴勒斯坦示威者和支持以色列的人士在加州大學洛杉磯分校發生暴力衝突,因此校方要求洛杉磯警方解散校內成群結隊的示威者,並且清理示威者的營地。

週三警方要求示威者離開洛杉磯分校校園,否則就會拘捕違抗命令的人。

但多名示威者不願意離開,因此警方使用了煙霧彈和非致命性武器,驅逐反抗的人,並且拘捕了近132人。

一名支持加沙的示威者和自認是洛杉磯分校4年級學生的女子說:「我們必須挑戰壓迫民眾的制度,這樣我們才能解放加沙,並解放所有被壓迫的人。」

而警方清除營地後,多名示威者仍然留在附近。

洛杉磯警方沙展Alejandro Rubio說:「解散順利,我們拿走了扔向警員的物品、滅火器和煙霧,在大約三個小時內清理乾淨營地。」

與此同時,加州大學柏克萊分校的和平示威仍在進行中,沒人被拘捕。

全國各地大學也正在加緊清理示威者的營地,讓校園恢復正常,以便舉行期末大考。

各校園的示威活動從4月8號至今,有超過2千人被捕,有些大學更揚言要將違規示威的學生停學,甚至革除學籍。

在阿里桑拿大學,有受到校方紀律處分的學生因此提出法律訴訟。

