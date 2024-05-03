【全國新聞】美國驗出首宗懷疑從哺乳動物傳播給人類的禽流感病毒感染

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【KTSF 朱慧琪報導】

美國當局檢測到首宗懷疑從哺乳動物傳播給人類的禽流感H5N1病毒感染。

感染禽流感病毒的是一名乳製品農民，他報稱沒有與患病或死亡的鳥類接觸，但他與德州的乳牛有密切接觸，而該處有乳牛群感染H5N1禽流感。

根據一封發表在《新英格蘭醫學叢刊》上的信表示，患者接受了抗病毒藥物治療，沒有出現嚴重症狀。

他的病例證實了對禽流感的新見解，並確認人類是可以經過接觸乳牛而感染禽流感病毒，同時說明了要追蹤此疫情很困難，因為農民只要檢測一次禽流感呈陽性，就會失去幾天的工資和工作，所以有農民患病，但是不願意做檢測。

至於乳牛禽流感地區生產的牛奶及乳製品就安全，聯邦食品及藥物管理局（FDA）已表明，因為牛奶是經過巴斯德低溫消毒處理，所以沒有傳染性。

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