【灣區新聞】北灣Fairfield附近80號公路發生警匪對峙 公路全線封閉釀大塞車

北灣Fairfield附近,80號州際公路夾680公路發生警匪對峙,該段80號公路雙方行車線封閉,造成大塞車。

事件的起因是中午北灣Santa Rosa高速公路發生槍擊案,警方隨後在東灣Richmond市80號公路發現匪徒,並展開追逐,最終在近Fairfield附近的80號公路上成功攔截,雙方在公路上對峙至今超過3小時。

警方出動特警隊、兩輛重型武裝車夾著匪徒的汽車,可見到匪徒駕駛的房車,後面車窗有彈孔,未知是匪徒從車裡開槍,還是有人從外面向汽車開槍。

有報導指出,匪徒有防毒面罩,明顯是有備而來。

事發在週五中午,匪徒涉嫌在北灣Windsor市向一輛SUV汽車開槍,涉事SUV的女司機沒有受傷,只是汽車的玻璃碎裂。

警方後來追蹤車牌後,下午2時多,在80號州際公路東行方向近Richmond市,發現並追捕涉案匪徒,他多次閃避警方的釘條,警方最終在3點多成功攔截匪徒。

警方指,匪徒有槍,雙方在公路上對峙了超過三小時,警方封閉兩面行車線,交通大受影響。

