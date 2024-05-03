【灣區新聞】北灣Fairfield附近80號公路發生警匪對峙 公路全線封閉釀大塞車

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【KTSF】

北灣Fairfield附近，80號州際公路夾680公路發生警匪對峙，該段80號公路雙方行車線封閉，造成大塞車。

事件的起因是中午北灣Santa Rosa高速公路發生槍擊案，警方隨後在東灣Richmond市80號公路發現匪徒，並展開追逐，最終在近Fairfield附近的80號公路上成功攔截，雙方在公路上對峙至今超過3小時。

警方出動特警隊、兩輛重型武裝車夾著匪徒的汽車，可見到匪徒駕駛的房車，後面車窗有彈孔，未知是匪徒從車裡開槍，還是有人從外面向汽車開槍。

有報導指出，匪徒有防毒面罩，明顯是有備而來。

事發在週五中午，匪徒涉嫌在北灣Windsor市向一輛SUV汽車開槍，涉事SUV的女司機沒有受傷，只是汽車的玻璃碎裂。

警方後來追蹤車牌後，下午2時多，在80號州際公路東行方向近Richmond市，發現並追捕涉案匪徒，他多次閃避警方的釘條，警方最終在3點多成功攔截匪徒。

警方指，匪徒有槍，雙方在公路上對峙了超過三小時，警方封閉兩面行車線，交通大受影響。

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