【KTSF】

舊金山(三藩市)警方在田德隆區搗破一個非法賭檔,拘捕一個居住在東灣奧克蘭(屋崙)的亞裔女人。

警方表示,週四下午5時左右,特警隊持搜查令,搜查位於Ellis街700號路段的非法賭檔,扣留了幾個成年人,並拘捕45歲奧克蘭居民Trang Thuy Thanh Tran,姓名譯音陳莊水清,她涉嫌經營販賣毒品的場所及經營非法賭檔。

警方在現場搜到多部賭博遊戲機,超過3000元現金、可卡因和搖頭丸,用來吸毒的工具,以及一支上了膛的槍械。

警方表示,今次行動得到舊金山縣警,以及陸軍國民警衛軍打擊毒品專責小組的協助,女疑犯關押在舊金山縣監獄,保釋金為3萬元。

