【灣區新聞】灣區週末受冷鋒吹襲料降雨 Sierra山區將降雪

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【KTSF 歐志洲報導】

一股從阿拉斯加海灣的冷鋒將在本週末吹襲灣區，到時候天氣會很冷，山區降雪並有強風暴雨。

國家氣象局預測，沙加緬度和灣區，包括舊金山和聖荷西的地方，本週的累計降雨可以達到或超過半英寸，灣區以北的地方，可以早在週五晚上10點就開始下雨，雨勢逐漸往南挺進。

在週六上午6點的時候，北灣地區多處地區會開始下雨，沙加緬度和舊金山大約上午8點會下雨，雨勢可以變大，灣區一些地方到中谷地區的降雨，可以一直到傍晚。

當局表示，就週六的降雨量，可以在一天內達到一整個月的歷來平均降雨量。

Sierra山區則可以在週六上午開始下雨，但是中午開始轉為下雪，下午的降雪可以達到每小時一到二英寸。

當局表示，路況可以在極短的時間內惡化，開車人士必須準備冬天開車的路況。

而Yosemite山谷地區，也可以在週六晚上錄得一到二英寸的降雪。

氣象局預測，灣區週六的刮風可以達到時速25至35英里，上午刮風最強，Sierra山區的風速更可以達到每小時90英里或更高。

灣區的氣溫方面，則可能在華氏50度以下。

過了週六，星期天雨停，但是氣溫將維持在華氏50多度到60多度左右，然後繼續回暖。

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