【全國新聞】美國大學親巴勒斯坦示威浪潮持續近三週 警方拘捕逾2200人

【KTSF 張擎鳳報導】

美國各地校園的親巴勒斯坦示威浪潮掀起至今近三個星期以來,警方拘捕了超過2200人,單是在洛杉磯加州大學,警方清場行動中就有209人被捕,當中部份示威者落案後獲得釋放,洛杉磯縣地檢處透露,絕大部份被捕的示威者將會面對輕罪起訴,但暫時未有案例提交地檢處暫處理。

紐約哥倫比亞大學親巴勒斯坦學生在4月17日開始發動紮營示威,引發全國各地的大專學府的不少示威者紛紛跟隨聲援加沙,並反以色列,部份示威者的言行涉及暴力對待猶太裔學生,干擾其他學生的上課學習。

有些校園,比如哥倫比亞大學,示威者更強行佔領行政大樓,校方不得不報警處理,請求執法人員到校園清場。

至今各地,警方在幾十個校園拘捕超過2200人,各界關注當中有幾多是校外人士,是何方勢力在幕後煽動、協調及資助,而執法當局抓捕抗命、違規示威者之後是否又放人,不予檢控。

在南加州洛杉磯,一些被拘留的示威者獲得釋放後,走出拘留所歡呼。

洛杉磯縣公設辯護人快速反應小組的律師,到洛杉磯警察局大都會區和縣警雙塔監獄外,記錄被捕示威者是否有受傷的情況。

警方說,示威者在加州大學洛杉磯分校校園內紮營為期一星期,當他們清理完畢後,已有超過200人被捕。

這名學生說,當警察進入校園時她就在裡面。

大學生說:「我看到我的許多同學被強行抓住,並摔倒在地,所以輪到我的時候,我確實用了一點力氣反抗,但最終我把自己的安全放在第一位,所以我讓他們帶我走。」

警方是在週三晚間親巴勒斯坦示威者與反制示威的人士發生衝突之後介入,週四清除示威者的營地,逮捕200多人,親巴勒斯坦的示威者強調,憲法賦予他們的言論自由權。

大學生說:「我不認為,我們的示威)有什麼違法的,我想我們很平靜,我們正在使用第一修正案,賦予我們的權利。」

但法學教授Jessica Levinson指出,言論自由並非絕對。

Levinson說:「說:「言論自由不是絕對的,我們竭力保護它,但它不得不讓步,出於公共安全等原因,它必須讓路,當涉及刑法時,它必須讓路。」

