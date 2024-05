【全國新聞】福布斯公布全球富豪排行榜 Facebook執行長成加州首富

【KTSF】

根據福布斯公布的全球十億富豪排行榜,Facebook執行長Mark Zuckerberg成為今年全球第四大富豪,也是加州今年的首富。

福布斯公布今年身家達十億的全球富豪排行榜,今年入榜的人數創身高,達到2,781人,財富總額也較去年高,當中813人在美國,當中大當數居住在加州。

根據福布斯公布的數據,加州首20名富豪,大多數居住在舊金山灣區,而當中大多數是透過從事科技業致富,他們所有人今年的身家都比去年高。

Facebook執行長Mark Zuckerberg成為今年全球第四大富豪,也是加州今年的首富,身家高達1,770億元。

身家比他豐厚的另外三人,分別是法國奢侈品LVMH總裁Bernard Arnault,身家高達2,330億元,他是今年全球首富;排第二是Tesla執行長Elon Musk,身家達1,950億;排第三是Amazon創辦人Jeff Bezos則,身家有1,940億。

晶片公司Nvidia創辦人黃仁勳也入榜,在加州富豪排行榜中排名第五,身家達770億,在全球則排第20位,而在華裔之中就排第一。

Kingston Technology Corporation兩名華裔創辦人孫大衛和杜紀川,在加州富豪排行榜中並列第11,身家分別有136億,在全球排第140位。

