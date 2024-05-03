【全國新聞】福布斯公布全球富豪排行榜 Facebook執行長成加州首富

May 3, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

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Facebook執行長Mark Zuckerberg (The Verge / YouTube)

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根據福布斯公布的全球十億富豪排行榜，Facebook執行長Mark Zuckerberg成為今年全球第四大富豪，也是加州今年的首富。

福布斯公布今年身家達十億的全球富豪排行榜，今年入榜的人數創身高，達到2,781人，財富總額也較去年高，當中813人在美國，當中大當數居住在加州。

根據福布斯公布的數據，加州首20名富豪，大多數居住在舊金山灣區，而當中大多數是透過從事科技業致富，他們所有人今年的身家都比去年高。

Facebook執行長Mark Zuckerberg成為今年全球第四大富豪，也是加州今年的首富，身家高達1,770億元。

身家比他豐厚的另外三人，分別是法國奢侈品LVMH總裁Bernard Arnault，身家高達2,330億元，他是今年全球首富；排第二是Tesla執行長Elon Musk，身家達1,950億；排第三是Amazon創辦人Jeff Bezos則，身家有1,940億。

晶片公司Nvidia創辦人黃仁勳也入榜，在加州富豪排行榜中排名第五，身家達770億，在全球則排第20位，而在華裔之中就排第一。

Kingston Technology Corporation兩名華裔創辦人孫大衛和杜紀川，在加州富豪排行榜中並列第11，身家分別有136億，在全球排第140位。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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