【加州新聞】UCLA聲援巴勒斯坦示威者與親以色列人士爆衝突

有支持以色列的人周三凌晨到加州大學洛杉磯分校,嘗試拆除聲援巴勒斯坦的示威者連日駐紮的帳篷。雙方打鬥、互擲雜物,防暴警員進入校園分隔雙方,並巡邏戒備。

有支持巴勒斯坦的示威者憶述當時的情況,指衝突過程逾7小時,來破壞營地的人年齡高於在場的學生,批評校方和警員無制止他們。

天亮後示威者繼續留守,校方取消周三的課堂。校長布洛克表示有人煽動襲擊支持巴勒斯坦示威者,會進行獨立調查,可能有人會被捕、解僱或開除學籍。

全國各地大學上月底起爆發聲援巴勒斯坦的示威,警方連日協助清場及拘捕示威者。在威斯康星大學麥迪遜分校,警員拆除帳篷期間與示威者推撞,拘捕數十人。

紐約警方日前進入哥倫比亞大學清場,拘捕約300名,佔據教學大樓的示威者。紐約大學則稱,上周在校園內被捕的133人當中,只有不到一半是學生或教職員。

白宮譴責任何形式的暴力,表示部分示威活動,已經超出言論自由的界限,又指總統拜登正密切關注事態發展。

